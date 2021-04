España.-Iglesias no se presentará a la reelección como líder de Podemos y apuesta por una "renovación" y un estilo "más coral"

04/04/2021 El candidato de Unidas Podemos a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, relata sus propuestas en materia de vivienda en un acto con varios cargos del espacio político. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID AUTONOMÍAS DANI GAGO/PODEMOS



El exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección como secretario general de la formación morada al tiempo que ha apostado por una "renovación" de los equipos y por un estilo "más coral".



En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha defendido que "no debería" volver a optar a liderar Podemos después de haberse presentado "tres veces". "Cuando se vuelva a producir el congreso, es lógico que haya una renovación. Tenemos un sistema que garantiza que los cargos se deben ir renovando", ha señalado.



En esta línea, Iglesias ha dejado claro que para el los "cargos y la comodidad no es lo fundamental", y ha señalado que ahora le toca "jugar un rol" que es el de "ganar las elecciones a la derecha y a la ultraderecha". "Y, cuando llegue el momento de dar paso a los compañeros, lo haremos y volveremos a frustrar las expectativas", ha añadido.