España.-Casado pide al Gobierno asumir responsabilidades por "mentir" con las previsiones con las previsiones económicas

09/04/2021 El lider del PP, Pablo Casado, en la reunión del Consejo Provincial de Alcaldes y Portavoces del PP de Granada, donde también ha intervenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. En Granada, a 9 de abril de 2021. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA ALEX CÁMARA (EUROPA PRESS)



Presume de la experiencia de gestión del PP y dice que la economía "se ahoga" si hay una "banda de políticos y gestores incompetentes"



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "desastre" la revisión de las previsiones económicas que ha anunciado la vicepresidenta Nadia Calviño y ha emplazado al Ejecutivo a asumir responsabilidades por "mentir" a los ciudadanos y dejar en "papel mojado" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados hace pocos meses.



En concreto, el Gobierno ha recortado 3,3 puntos porcentuales la previsión de crecimiento del PIB para este año, hasta el 6,5%, como consecuencia de la ralentización de la economía en el primer trimestre por la tercera ola del Covid y ante el retraso del impacto de los fondos europeos, pero ha elevado al 7% la estimación para 2022.



En una reunión del Consejo Provincial de Alcaldes y Portavoces del PP de Granada, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, Casado ha afeado a Calviño que elija el viernes, cuando "ya está todo el mundo despistado", para presentar unas nuevas previsiones, que "son un desastre". "Pero lo más grave es que nos han engañado y ha hecho que los Presupuestos estén en apenas dos meses absolutamente desfasados. Son papel mojado", ha proclamado.



En este sentido, ha recalcado "de nada va a servir si llegan ayudas europeas" porque "la carga verdadera del Presupuesto español son las pensiones, el sueldo de los funcionarios, los intereses de la deuda y las prestaciones por desempleo". A su entender, con esa revisión la carga del Presupuesto está ya "completamente descuadrada".



"LOS PRESUPUESTOS NO CUADRAN NI A MARTILLAZOS"



Casado ha emplazado al Gobierno a dar explicaciones sobre cómo "pretende cuadrar" los números. "Reconoce el Gobierno que nos ha mentido, que los Presupuestos no cuadran ni a martillanos. ¿Y no va a asmir responsabilidades?", se ha preguntado.



En su intervención, ha aludido a los datos económicos que arrojan sobre España organismos internacionales como el FMI, la OCDE, el Banco de España o Eurostat, y ha señalado que sus pronósticos sitúan a España como uno de los países con más paro por detrás de Venezuela y el que peor se recuperará de la crisis.



"¿Qué explicaciones nos va a dar el Gobierno en la catástrofe que está viviendo ahora mismo España en todos estos parámetros?", se ha preguntado, para denunciar que en la actual situación económica las propuestas del "magnífico Gobierno" sea subir impuestos a las clases y "asfixiar" a las administraciones públicas.



Casado ha afirmado que hoy al Gobierno le han "coincidido" dos debates, el "caos de la vacunación" y el de las previsiones económicas, con las que han "engañado" y al final han tenido que "reconocer" que no las podían cumplir.



En este punto, ha presumido de la experiencia de gestión económica del PP. "Si la economía va mal y tenemos una banda de políticos y gestores que son incompetentes al frente de las instituciones como el Gobierno de España, el problema es que la economía se acaba ahogando", ha manifestado.



CRÍTICAS TAMBIÉN DE GARCÍA EGEA, GAMARRA Y ELVIRA RODRÍGUEZ



En parecidos términos se ha expresado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha señalado en Twitter que la revisión de los Presupuestos deja en "papel mojado" las cuentas públicas y ha preguntado al Gobierno si van a "corregirlos ahora".



De la misma manera, la vicesecretaria de Sectorial del PP y exsecretaria de Presupuestos, Elvira Rodríguez, ha preguntado al Ejecutivo si va a "ajustar" el Presupuesto. "¿Que pasa con la recaudación prevista?", ha interpelado en la misma red social, para criticar que el Gobierno no lleve a cabo políticas para mejorar el empleo.



Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha subrayado que "las mentiras de Sánchez sobre Madrid crecen en la misma proporción que empeoran sus previsiones económicas para España". "Pida perdón y ocúpese de los millones de parados que ha generado su nefasta gestión", ha proclamado.



"LA REBELIÓN DE ALCALDES"



Aprovechando la reunión en Granada del comité de alcaldes del PP, Casado ha destacado la "rebelión de alcaldes" que protagonizó su partido "plantando" al Gobierno "porque querían utilizar los ahorros de los vecinos" y ha subrayado que ahora están en "la segunda rebelión" porque el Ejecutivo apenas pretende dar fondos europeos a los ayuntamientos.



En este punto, ha reclamado que se destinen a los ayuntamientos 20.000 millones de euros de los fondos europeos, frente a la "nada" que plantea el Ejecutivo, y un fondo Covid de 4.000 millones para paliar competencias impropias que prestan los consistorios.



Además, el presidente del PP ha contrapuesto la gestión de los presidentes autonómicos de su partido durante la pandemia con la del Gobierno de Pedro Sánchez, quién, a su juicio, ha actuado como "el perro del hortelano" que "ni ha gestionado ni ha dejado gestionar".



Después del choque entre el PP-A y 'Génova' por el congreso provincial del PP de Sevilla celebrado hace dos semanas, Moreno y Casado han apelado a la unidad. Según Casado, el PP es un partido unido "al servicio de los ciudadanos" y ha pronosticado que Moreno volverá a ganar por "mayoría abrumadora" cuando convoque elecciones.