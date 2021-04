Equipos de Ecuador piden alternativas a la cuarentena tras jugar con brasileños

Un ejemplo será el de Independiente del Valle, que ha salido a Paraguay para su encuentro de este viernes con el Gremio por la Fase 3 de la Copa Libertadores, tras una decisión de la Conmebol. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 9 abr (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y La Liga Pro han solicitado a las autoridades del país andino que les ofrezcan alternativas a la exigida cuarentena de diez días cuando los equipos juegan en Brasil o con equipos brasileños.

En una carta dirigida al director General del Servicio de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, los equipos y las instituciones le solicitaron este viernes una reunión con el fin de buscar alternativas a esa exigencia, pues afecta a los calendarios locales de varios equipos que disputan la Libertadores y la Sudamericana.

En la carta difundida piden que se les "permita continuar de forma regular con la participación de nuestros equipos en los torneos nacionales e internacionales", y advierten que "la implementación de una cuarentena compromete a cualquiera de nuestros clubes sus posibilidades deportivas de competir en igualdad de condiciones".

Los equipos y las organizaciones del fútbol ecuatoriano destacan la importancia de las medidas de seguridad para evitar contagios, pero expresan su problema con la cuarentena por la afectación que tiene en los calendarios dados sus posibles compromisos con equipos brasileños.

Un ejemplo será el de Independiente del Valle, que ha salido a Paraguay para su encuentro de este viernes con el Gremio por la Fase 3 de la Copa Libertadores, tras una decisión de la Conmebol.

Sus jugadores deberán permanecer en cuarentena diez días cuando regresen a Quito, lo que trastoca todo el calendario en el campeonato local.

La solicitud se da precisamente después de que el Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador suspendiera el partido de fútbol entre Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegro, que debió haberse celebrado en Quito el miércoles.

Los positivos de tres jugadores de Gremio llevaron a la cancelación del encuentro y su traslado a Asunción.

En una entrevista en medios locales, Juan Zapata, director del Comité de Emergencia, destacó que "Independiente deberá asegurar la cuarentena cuando el equipo vuelva de Paraguay, así tenga un PCR negativo".

"Debemos tener en cuenta que jugadores de Gremio estuvieron contagiados", recordó Zapata sobre una decisión que puede llegar a afectar en el futuro a varios equipos.

A raíz de la cuarentena, Independiente no podrá disputar su encuentro de esta jornada en el país.

Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle, juegan la Copa Libertadores, mientras que Aucas se clasificó a la siguiente ronda de la Sudamericana.

El único equipo que no se unió a la solicitud fue Emelec, que también disputará la siguiente ronda de la Sudamericana.

Según el sorteo de Libertadores hoy, viernes, Liga ya tiene constancia de coincidir en la fase de grupo con el brasileño Flamengo, en el grupo G, y si Independiente supera a Gremio le tocará el grupo A donde está el actual campeón Palmeiras.

Barcelona, en el grupo C, puede tener que jugar con el Santos si este supera a San Lorenzo de Argentina, que se disputa el martes 13.