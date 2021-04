En cierres de campaña, Arauz y Lasso se centran en crisis sanitaria y económica

Quito, 9 Abr 2021 (AFP) - El derechista Guillermo Lasso y el izquierdista Andrés Arauz cerraron este jueves sus campañas para el balotaje presidencial de este domingo, evocando la crisis sanitaria y económica que sacude a Ecuador por la pandemia.Desde el malecón del puerto de Guayaquil (suroeste), Lasso, un exbanquero conservador, sostuvo que la nación "vive ahora la mayor crisis de su historia: sanitaria, económica, de valores y de seguridad ciudadana".Por su parte, Arauz, delfín del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), desde el sur de Quito disparó contra el gobierno del mandatario Lenín Moreno, al que acusó de haberse "vendido a los banqueros" tras haber llegado al poder impulsado por el correísmo.Señaló que Ecuador vive el "abandono total de un gobierno negligente, que nos ha dejado desamparados" en medio de la pandemia, que deja más de 341.000 contagios (1.963 por cada 100.000 habitantes) y unos 17.100 muertos, según datos oficiales.Con el río Guayas de fondo y embarcaciones ondeando la bandera ecuatoriana, Lasso, acompañado de su esposa, se refirió también a la polarización en el país."Venimos de 14 años, de dos gobiernos (de Correa y Moreno) que se dedicaron a enfrentar y a dividir a los ecuatorianos y no existe nada más peligroso que el odio y la venganza", expresó el exbanquero de 65 años.El analista Pablo Romero, de la Universidad Salesiana de Quito, comentó que los ecuatorianos llegan al balotaje "profundamente divididos, profundamente fracturados como sociedad"."Cualquiera que gane, va a tener dificultades en términos de gobernabilidad no solamente porque nadie tiene la mayoría de la Asamblea (Congreso), sino porque socialmente estas elecciones lo que han hecho es despertar esa fractura social que se venía viviendo desde la época de Correa", expresó Romero a la AFP.- Cuidar los votos -Aunque se había distanciado de la imagen de Correa en la campaña para la segunda vuelta, Arauz, de 36 años, terminó la jornada proyectando un video en el que apareció el exgobernante, que vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción."Retomaremos la senda de prosperidad, justicia y dignidad", dijo el carismático expresidente, agregando que "volverán los días de gloria" con un eventual triunfo de Arauz, quien lleva ventaja en la intención de voto de acuerdo con varios sondeos.El joven economista se mostró triunfalista. "Estamos a puertas de la victoria", aseguró.Sin embargo, Romero indicó que Lasso ha logrado remontar la desventaja de 13 puntos con la que partió tras la primera vuelta, en la que Arauz se adjudicó el 32,72% de los sufragios frente a 19,74% del candidato de derecha. "Independientemente de si está primero en las encuestas o hay un empate técnico, es súper significativo el repunte de Lasso", sostuvo el analista.Arauz y Correa llamaron a defender los votos. "A no flaquear, debemos estar muy atentos al control electoral", exclamó el exgobernante.Unos 13,1 millones de electores están llamados a las urnas para elegir al sucesor del impopular mandatario Lenín Moreno, cuyo período de cuatro años concluirá el 24 de mayo.pld/sp/mls/mps