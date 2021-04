Emisiones actuales podrían colapsar la biodiversidad del mundo

(Bloomberg) -- Los lémures de Madagascar y los leopardos de las nieves del Himalaya se encuentran entre los cientos de especies endémicas que casi desaparecerán si las emisiones de gases de efecto invernadero no se controlan.

Las plantas y los animales que son exclusivos de un solo lugar, como una isla o un país, son particularmente vulnerables al cambio climático, según una investigación realizada por un equipo global de científicos publicada en la revista Biological Conservation. Tienen casi tres veces más probabilidades de extinguirse, según un análisis de casi 300 puntos críticos de biodiversidad en tierra y mar.

“Infortunadamente, nuestro estudio muestra que esos lugares ricos en biodiversidad no podrán actuar como un refugio seguro contra el cambio climático”, dijo Mariana Vale, investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coautora del estudio. “Esto podría aumentar en gran medida las tasas de extinción en todo el mundo”.

Cerca de 92% de todas las especies endémicas en tierra y 95% de aquellas en el mar se reducirán en número o incluso desaparecerán bajo los niveles actuales de emisiones, lo que encamina al mundo a un calentamiento de 3 grados centígrados para finales de siglo. En las montañas, 84% de las plantas y animales endémicos se enfrentan a la extinción, mientras que el porcentaje aumenta al 100% en las islas.

El estudio también halló que la mayoría sobrevivirá si el calentamiento se mantiene en 1,5 °C o por debajo de 2 °C, los niveles a los que se comprometieron los Gobiernos en 2015 cuando firmaron el Acuerdo de París. Incluso a 1,5ºC, el 2% de las especies terrestres y marinas se extinguirán. Si el mundo se calienta 2ºC, entonces el 4% desaparecerá.

“El riesgo de que tales especies se pierdan para siempre aumenta más de 10 veces si no cumplimos con los objetivos del Acuerdo de París”, dijo Stella Manes, autora principal e investigadora de la Universidad Federal. “La biodiversidad tiene más valor de lo que parece, una naturaleza saludable proporciona contribuciones indispensables para las personas, como agua, alimentos, materiales, protección contra desastres, recreación y conexiones culturales y espirituales”.

Nota Original:Current Emissions Put the World on Track for Biodiversity Collapse

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.