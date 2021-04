El golf vuela con los drones

EFE/EPA/RICK D'ELIA/Archivo

Madrid, 9 abr (EFE).- La empresa española Drayton Tour será la encargada de liderar la revolución tecnológica del golf en España. Con un sistema de realidad virtual altamente innovador, el campeonato Santander Drayton Tour, que tendrá lugar el próximo 24 de Abril en Talavera de la Reina, emulará el modelo tecnológico americano aplicado en el Masters de Augusta (Estados Unidos).

Los españoles John Rahm y Sergio García, el inglés Luke Donald o el norirlandés Rory McIlroy son algunos de los golfistas europeos que copan las más altas plazas del golf a nivel mundial. Sin embargo, tanto en España como en Europa, en el ámbito tecnológico este deporte se encuentra a años luz de otros países como Estados Unidos o Australia.

Según contó a Efe Diego Gómez, CTO de Drayton Tour, la intención de la compañía, que empezó a funcionar en Septiembre del pasado año, es trasladar a los campos de golf españoles la tecnología que se está aplicando en campeonatos como el PGA de Augusta mediante un modelo "made in Spain".

"Hemos utilizado drones fotogramétricos y un alzado topográfico para cartografiar todo el campo en 3D al más puro estilo Google. Además del tracking tridimensional, hemos incorporado un sistema de 360 grados para ofrecer un entorno completo y potenciar la inmersión del jugador en el simulador de realidad virtual", explica el experto.

La gran novedad que ofrece la empresa española con respecto al modelo americano, al que pretenden "hacer sombra", es que el jugador, ya sea amateur o profesional, podrá realizar las mediciones del campo en tiempo real.

"Estamos cartografiando todas las curvaturas de la tierra, las elevaciones? Esas imágenes se trasladan a un ordenador y el resultado es una recreación digital del campo", aclara.

Este sistema tecnológico no es nuevo en España. Ya se ha aplicado en investigaciones de patrimonio histórico, sobre todo enfocado en el estudio de yacimientos arqueológicos. Sin embargo, tal y como afirma Gómez, son muy pocas empresas españolas las que se dedican a ello. Es un modelo todavía por explotar.

El empresario, agradecido por el "tremendo" impulso recibido por sus patrocinadores, entre ellos, el Banco Santander, confesó a Efe que sus miras de futuro no tienen fronteras.

"Para nosotros recibir el apoyo de una entidad como el Banco Santander fue increíble. Su ayuda fue un gran el estímulo para nuestro lanzamiento. Ahora mismo nuestro objetivo es consolidarnos a nivel nacional, aplicar nuestro sistema a todos los campos españoles y luego dar el salto a Europa", declaró.

El equipo de Drayton Tour "no tiene miedo", quieren sentarse en la mesa de los "gigantes", convertirse en un referente tecnológico en el deporte y, una vez que acaben con el golf, aplicarse a otras disciplinas.

"Nuestro modelo puede ser útil en todos aquellos deportes que jueguen con las mediciones del terreno, las elevaciones. Quién sabe si en un futuro podríamos estar trabajando en un rally o en el ciclismo. Tenemos la fuerza de quién no tiene nada que perder y nuestros objetivos son ambiciosos", expone.

Talavera respira golf. El torneo, que tendrá lugar en el recinto de Palomarejos, agotó sus plazas a los tres días de la apertura. El próximo 24 de abril el golf español dará un paso importante y la expectación por experimentar este nuevo modelo de competición es absoluta.