EEUU.- Un médico dice que George Floyd murió por falta de oxígeno y descarta que las drogas influyeran

"Una persona sana sometida a lo que fue sometido Floyd habría muerto", ha testificado el experto



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El médico neumólogo y experto en cuidados intensivos Martin Tobin ha señalado este jueves que George Floyd murió por el "bajo nivel de oxígeno" cuando el expolicía Derek Chauvin lo inmovilizó y restringió su capacidad para respirar y ha asegurado que el consumo de drogas por parte del fallecido no fue relevante en la muerte.



Las declaraciones del experto han centrado el noveno día del juicio contra Chauvin por la muerte del afroamericano Floyd, que se celebra en el juzgado del condado de Hennepin, en Mineápolis, donde tuvieron lugar los hechos.



Tobin ha apoyado así las afirmaciones de la Fiscalía, que sustenta que la víctima falleció al ser retenido por el exagente, y ha rechazado el argumento de la defensa, que intenta vincular el deceso con el fentanilo y la metanfetamina que se halló en el cuerpo de Floyd, ha informado 'The New York Times'.



"Una persona sana sometida a lo que fue sometido Floyd habría muerto", ha aseverado el médico, que ha abordado detalladamente y con imágenes la detención del fallecido, incluso llegando a identificar el momento en el que "la vida sale de su cuerpo".



Así, ha apuntado a cuatro razones principales por la que Floyd falleció, la rodilla izquierda de Chauvin en su cuello, su posición boca abajo, la rodilla derecha del exagente en la espalda, el brazo y su costado, y las presión de las esposas.



La combinación de todo ello limitó la capacidad de respiración de Floyd, que, según el médico, murió por la presión ejercida por Chauvin.



El experto ha señalado también a los intentos del fallecido por intentar respirar por su situación de falta de oxígeno debido a la presión de Chauvin, que se arrodilló tres minutos más sobre Floyd después de este perdiera el oxígeno de su cuerpo, recoge CNN.



Por otro lado, Tobin ha descartado el consumo de drogas como una de las causa de la muerte y ha insistido en que parecía que Floyd respiraba "a un ritmo normal" antes de perder el conocimiento, ya que, a su juicio, si hubiera estado pasando una sobredosis su frecuencia respiratoria se habría ralentizado.



El cirujano del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville Bill Smock ha testificado también este jueves y ha reiterado que Floyd "murió de asfixia posicional, que es una forma elegante de decir que murió porque no le quedaba oxígeno en el cuerpo".



Smock ha incidido también en que el fallecido estaba alerta durante el suceso y eso indicaba que no estaba sufriendo una sobredosis.



Por otro lado, el toxicólogo forense Daniel Isenschmid ha compartido con el jurado datos sobre el fentanilo y la mentanfetamina, las dos sustancias que se hallaron en el sistema de Floyd tras su muerte.



Isenshmid ha informado de que se encontraron 11 nanogramos por mililitro de fentanilo y 19 nanogramos por mililitro de metanfetamina en el cuerpo de Floyd.



Floyd, ciudadano de raza negra de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020 tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de Chauvin en su cuello, una secuencia que fue grabada en vídeo. La respuesta policial se originó porque Floyd realizó un pago con un billete falso de 20 dólares.



Chauvin fue expulsado del Cuerpo de Policía poco después y puesto en libertad bajo fianza una vez imputado por asesinato y malos tratos. Otros tres agentes se enfrentan a cargos de complicidad a la hora de cometer el supuesto crimen. Todos ellos serán juzgados en agosto.



El suceso desató en 2020 una ola de protestas contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos.