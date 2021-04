EEUU.- Los empleados de Amazon en Alabama (EEUU) rechazan sindicalizarse con el 56 por ciento de los votos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los empleados del centro logístico de Amazon en la ciudad estadounidense de Bessemer (Alabama) han decidido mayoritariamente no sindicalizarse, tras haber votado un 56 por ciento de los empleados en contra de formar un sindicato, según ha informado este viernes la prensa local.



A diferencia de en España, para que un sindicato represente a los trabajadores de una empresa, la mayoría de los trabajadores debe votar a favor de esa representación en unas elecciones.



De los 5.800 empleados de Amazon en el centro de Bessemer que estaban llamados a las urnas, únicamente acudieron a votar 3.215 empleados. El conteo final de los votos, que se ha alargado durante más de una semana, ha finalizado con 1.798 votos en contra y 738 a favor.



"Nuestros empleados han escuchado muchos más mensajes antiAmazon desde el sindicato, los políticos y los medios que lo que han escuchado de nosotros. Y Amazon no ha ganado: nuestros empleados han tomado la decisión de votar en contra de unirse a un sindicato", ha subrayado el gigante del comercio electrónico en un comunicado.



"No somos perfectos, pero estamos orgullosos de nuestro equipo y de lo que ofrecemos y seguiremos trabajando para mejorar cada día", ha apostillado la empresa.



El Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes (RWDSU), sobre el que se votaba, ha anunciado que denunciará a Amazon por prácticas laborales injustas ante los reguladores de Trabajo de Estados Unidos. La fuerza sindical asegura que la empresa "interfirió" con el derechos de los trabajadores a votar "en una elección libre y justa".



El RWDSU pide que no se tenga en cuenta el resultado de las elecciones porque la conducta de Amazon "creó una atmósfera de confusión, coerción y/o miedo a las represalias".



Amazon es el segundo empleador en Estados Unidos, por detrás de Walmart, pero sus trabajadores no están representados por ningún sindicato. Estas elecciones sindicales han sido las primeras que afronta la empresa en más de siete años, desde que en 2014 los trabajadores de uno de sus almacenes en Delaware también votaran en contra de sindicalizarse.