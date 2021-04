EE. UU. estudia enviar buques de guerra al mar Negro para apoyar a Ucrania

Dos marineros del destructor estadounidense 'McFaul' descansabam al término de un entrenamiento conjunto de las Armadas de Estados Unidos y Ucrania en Odessa (Ucrania), el 15 de julio de 2008. EFE/Sergey Dolzhenko/Archivo

Washington, 9 abr (EFE).- Estados Unidos está considerando enviar buques de guerra al mar Negro en las próximas semanas, en una muestra de apoyo a Ucrania y en medio de la creciente presencia militar de Rusia en la frontera oriental de ese país, informaron fuentes castrenses a la CNN.

La Marina estadounidense opera habitualmente en ese mar, pero un despliegue de buques de guerra del país enviaría un mensaje específico a Moscú de que EE. UU. está observando de cerca los movimientos en esa zona, según las fuentes.

La cadena precisa que Washington debe notificar con 14 días de antelación su intención de entrar con buques en el mar Negro, en virtud de un tratado de 1936 que otorga a Turquía el control del estrecho para ingresar en la zona, y se desconoce si ha comunicado ese movimiento.

Las fuentes -un funcionario del Departamento de Defensa que no ha sido identificado-, subrayaron que la Armada continúa enviando aviones de reconocimiento al espacio aéreo internacional sobre el mar Negro, para monitorear la actividad naval rusa y cualquier movimiento de tropas en Crimea.

El miércoles, dos bombarderos estadounidenses B-1 realizaron misiones sobre el mar Egeo.

Aunque Estados Unidos no ve la acumulación de fuerzas rusas en la zona como algo que implique una acción ofensiva, el funcionario explicó a la CNN que "si algo cambia, estaremos listos para responder".

Según especificó, los rusos están realizando entrenamientos y ejercicios y la inteligencia de EE. UU. no tiene constancia de que se haya producido alguna orden militar de Moscú para realizar acciones adicionales, aunque es consciente de que eso podría cambiar en cualquier momento.

La Administración estadounidense, que dirige Joe Biden, y la comunidad internacional han expresado su preocupación por las crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia.

En las últimas semanas, Biden, el secretario de Estado, Tony Blinken, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, han hablado con sus homólogos ucranianos sobre el asunto.

Y el jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las acciones de Rusia son "profundamente preocupantes". EFE

