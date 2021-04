Ecuador libre de la plaga Fusarium Foc R4T, ofrece ayuda a Perú si detecta el hongo

En agosto de 2019, catorce países latinoamericanos y del Caribe acordaron en Quito emprender acciones para evitar el contagio del fusarium Foc R4T en la región. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Quito, 9 abr (EFE).- Ecuador aseguró este viernes que no ha detectado la presencia en el país de la plaga Fusarium Foc R4T, un hongo muy agresivo contra la planta de banano, y ofreció ayudar a Perú si llegase a confirmar la existencia del patógeno en sus cultivos de musáceas.

La Agencia de control ecosanitario de Ecuador (Agrocalidad) remarcó en un comunicado que "el país se encuentra libre de la plaga", aunque "ante la alerta, no confirmada oficialmente, de un brote del hongo" en el departamento de Piura, en Perú, ha ofrecido su apoyo a esa nación en caso de que detecte efectivamente el hongo en sus cultivos.

Asimismo, Agrocalidad formuló un llamamiento a los productores y exportadores ecuatorianos de banano a "conservar la calma" y reforzar las medidas de bioseguridad establecidas desde hace algún tiempo para evitar el contagio del patógeno.

También ha expresado de manera oficial su apoyo a Perú en acciones de detección, contención y mitigación del hongo del banano, adquirida gracias a la experiencia ganada en la "construcción de normativa, desarrollo de simulacros y aplicación de medidas de prevención desde hace varios años".

La Agencia de control fitosanitario llamó a la industria bananera del país a reforzar las medidas de prevención para evitar un eventual ingreso de la plaga, así como a aplicar la normativa vigente para contrarrestar el contagio del Fusarium Foc R4T.

Esa normativa, recordó, fue elaborada con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Comunidad Andina (CAN), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), entre otras.

La normativa de bioseguridad y su aplicación en las diferente unidades de producción de musáceas en Ecuador se fortaleció el año pasado, periodo en el que se capacitó a más de 20.000 actores relacionados con la industria, agregó Agrocalidad.

La Agencia recordó la importancia del trabajo en conjunto de toda la cadena del banano en Ecuador para proteger el patrimonio agropecuario del país.

No obstante, Agrocalidad pidió a la industria reportar cualquier síntoma asociado a esta plaga en cultivos de musáceas.

En agosto de 2019, catorce países latinoamericanos y del Caribe acordaron en Quito emprender acciones para evitar el contagio del fusarium Foc R4T en la región.

Autoridades de Agricultura de Bolivia, Belice, Brasil, Costa Rica, Cuba, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana; así como de instituciones internacionales, suscribieron entonces una declaración que buscaba evitar la entrada del hongo en los cultivos americanos.

Entre las resoluciones figuró una regulación para que la importación de musáceas (plantas de bananas), provenientes de fuera de los países latinoamericanos y caribeños, se efectuara sólo en casos "extremadamente necesarios", en dispositivos de vidrio y con la garantía de estar libres del hongo "Foc R4T".

Además, en esa declaración se aconsejó reforzar los estudios y diagnósticos de posibles casos de fusarium en variedades americanas, con el objetivo de no crear "falsas alarmas" sobre la presencia del hongo, que podría causar dificultades en la industria.

Y es que la amenaza por la presencia del hongo patógeno en países de la zona ha despertado una gran preocupación por la importancia que tiene en la región la producción bananera.

Sólo la Comunidad Andina (CAN), en 2018, exportó bananas al mundo por más de 4.200 millones de dólares, con Ecuador a la cabeza de las ventas de la fruta con más 3.200 millones en ese año, seguido de Colombia con 866.179 dólares.

En el marco de la CAN, Perú también tiene una importante actividad exportadora de banano orgánico y Bolivia provee de bananos a países del sur, principalmente a Argentina.