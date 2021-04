Disminuye suministro de vacuna J&J por variaciones en producción

(Bloomberg) -- Las entregas semanales de la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson para Estados Unidos disminuyeron esta semana a 1,5 millones después de un pico de suministro de 11 millones en la semana anterior.

El Gobierno de EE.UU. asignó un total de 1,5 millones de la vacuna de dosis única de J&J para su envío esta semana, incluidas 700.000 para estados, tribus y territorios y 800.000 para otros destinos, incluidas farmacias y centros de salud comunitarios, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. J&J se negó a comentar. Los otros canales recibirán alrededor de 40% de las dosis totales enviadas la próxima semana.

Catalent Inc., un fabricante contratado por J&J, recibió una autorización de uso de emergencia a fines del mes pasado que despejó el camino para fabricar la vacuna en una planta en Bloomington, Indiana, lo que liberó millones de dosis de suministro reprimido. Tras la luz verde regulatoria, el Gobierno asignó la semana pasada una reserva de 11 millones de dosis, incluidos 4,9 millones que se destinaron a los estados.

La producción de J&J estará limitada hasta que reciba autorización en una planta de Emergent BioSolutions Inc. en Baltimore, dijo el coordinador del equipo de respuesta de covid del presidente Joe Biden, Jeff Zients, en una conferencia de prensa el viernes. J&J todavía está trabajando en estrecha colaboración con la Administración de Alimentos y Medicamentos para asegurar la autorización en el sitio, indicó.

Durante mucho tiempo, la Casa Blanca ha señalado que el aumento de la producción de J&J llevará tiempo y que el suministro variará de una semana a otra, como fue el caso de las otras vacunas autorizadas en Estados Unidos, incluidas la de Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE, y Moderna Inc. las cuales requieren dos dosis.

En general, las entregas de Estados Unidos en la próxima semana totalizarán 28 millones de dosis, frente a los 33 millones de la semana anterior, con Pfizer y Moderna representando la gran mayoría de las entregas. Estados Unidos está administrando un promedio de tres millones de dosis al día, una cifra que ha ido en aumento.

