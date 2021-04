De Soto, el exasesor de Gadafi elogiado por Clinton y Bush

El economista Hernando de Soto es el candidato de mayor fuste internacional entre los 18 postulantes a dirigir Perú, país en recesión a causa de la pandemia y casi ingobernable desde 2016, que encadenó tres presidentes en cinco días en noviembre.

Fue asesor del gobernante indonesio Suharto, del egipcio Hosni Mubarak, del israelí Benjamin Netanyahu y del libio Muamar Gadafi, y sus propuestas han recibido elogios de los mandatarios estadounidenses Bill Clinton y George W. Bush.

De Soto preside el Instituto Libertad y Democracia, un 'think tank' que promueve en el mundo el "capitalismo popular" para los sectores de bajos ingresos como alternativa a la ideología marxista.

Formado en Suiza, es autor de los libros "El otro sendero. La respuesta económica al terrorismo" (1986) y "El misterio del capital: ¿Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo?" (2000), que le valieron reconocimiento internacional.

Sus tesis abogan por cambiar la óptica del capitalismo en países en desarrollo: la economía informal, más que un problema, es la solución para construir una economía de mercado. Y el motor es el espíritu emprendedor de todas las clases sociales. El fin es incorporarlos al sistema a través del acceso formal a la propiedad como salida a la pobreza.

La economía informal es vista por él como una rebelión pacífica y productiva contra el Estado, a diferencia del cruento levantamiento de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso que buscó destruir el sistema capitalista, entre 1980-2000.

Sus ideas fueron promovidas por Clinton y Bush en el marco de la guerra contra el radicalismo islamista en Medio Oriente, y él es muy conocido en círculos económicos y académicos de diversos países.

De Soto considera que en Perú nunca hubo economía de mercado sino mercantilismo, una forma primitiva de capitalismo. El "capitalismo popular" representado por estos sectores sería la llave para desactivar los conflictos sociales.

- Ruptura con Vargas Llosa -

Con 79 años, es el candidato de más edad en esta contienda. La política siempre lo atrajo desde que regresó a Perú en 1979.

Fundó en 1987, junto al escritor Mario Vargas Llosa, el movimiento Libertad, en rechazo a los planes del presidente Alan García de nacionalizar la banca.

De Soto impulsó la candidatura presidencial de Vargas Llosa en 1990, una carrera que empezó como favorito y acabó en debacle ante un debutante en política, Alberto Fujimori.

La amistad entre ambos acabó en histórica ruptura en 1993, cuando el economista perdió la compostura en la televisión y calificó al escritor de "hijo de puta".

Lo hizo en venganza porque el novelista lo describió en el libro "El pez en el agua", sus memorias sobre la campaña de 1990, como "vanidoso y susceptible como una 'prima donna'", "un personaje pomposo y ridículo, con su español trufado de anglicismos y galicismos y sus cursilerías aristocráticas".

De Soto ingresó a los círculos del poder en Perú con Fujimori en 1990-1992, cuando fue piedra angular del plan de estabilización económica que frenó la hiperinflación y reinsertó al país en el sistema financiero internacional. También ideó la política antidrogas para formalizar a los campesinos cocaleros.

- Vacunas privadas -

Como otros candidatos, ha criticado la escasez de vacunas contra el covid-19 mientras la inmunización avanza lentamente y rodeada de polémicas en Perú.

Se deben "desregular" las compras del gobierno para poder adquirir "privadamente y comunalmente" las vacunas, dijo De Soto.

"Yo no voy a dar las vacunas [...]. Si es necesario, nosotros les vamos a dar un subsidio [a los privados], pero no vamos a poner a un Estado, que no sabe organizar su vida comercial, a manos de distribuir vacunas. La dejo a la economía social de mercado", declaró al periodista Jaime Bayly.

Pero el asunto de las vacunas también le valió críticas desde que se supo que se había inmunizado silenciosamente en marzo en Estados Unidos, algo que los demás peruanos no pueden hacer.

Es abanderado de Avanza País, un partido menor sin arraigo nacional al que fue invitado como candidato. A inicios de la campaña, De Soto confundió el nombre del partido en una rueda de prensa.

