Colombia/Venezuela.- Colombia acusa a "la dictadura de Maduro" de usar una estrategia para "desviar la atención"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha respondido este jueves a Venezuela, que le acusó de facilitar a Estados Unidos "atacar" el país, que se trata de una estrategia para "desviar la atención" frente a la "imagen ficticia" que muestra la "dictadura de Maduro" de lucha contra el crimen.



En un vídeo publicado en redes sociales y en la página del ministerio, la responsable de la cartera, Claudia Blum, ha asegurado que "el régimen ilegítimo de Maduro, como es habitual, busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela".



La ministra ha subrayado que "el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad", una "dictadura" que ha destruido "el Estado de Derecho, el sistema productivo y los servicios sociales básicos en Venezuela, y atenta en forma grave contra los Derechos Humanos de la población".



Unos impactos humanitarios que preocupan a la comunidad internacional, ha incidido, y que se reflejan en "el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad".



En este contexto, Blum ha insistido en que es "esencial" mantener "la presión diplomática internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela y asegurar que no haya impunidad frente a las múltiples denuncias de crímenes del régimen ilegítimo planteadas por distintos Gobiernos y por instancias de la ONU y la OEA".



La respuesta de Venezuela no se ha hecho esperar, y ha sido el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, quien ha contestado a su homóloga a través de un mensaje de Twitter.



"Insólito el gobierno del presidente Iván Duque", ha considerado, para continuar que "aunque los grupos armados vinculados con el narcotráfico son colombianos y agreden a Venezuela", y han enviado "un mensaje a su ministra de Exteriores para buscar canales de diálogo", "la señora responde con un guión primitivo, irresponsable e ideologizado".



El miércoles, el 'número dos' del gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cargó contra Colombia, a quien acusó de "servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela", para concluir que en caso de producirse una guerra, será en territorio colombiano.