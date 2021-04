Colombia.- El Congreso de Colombia rechaza un proyecto de ley para reglamentar la eutanasia por falta de quorum

18/05/2016 Imagen de archivo de una bandera de Colombia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD INTERNACIONAL CULTURA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Representantes de Colombia ha rechazado por falta de quorum este jueves un proyecto de reglamentación de la eutanasia en el país, que a pesar de no estar penalizada no cuenta con una legislación que la regule.



Se trate del proyecto número 13 de este carácter que se presenta al Congreso desde 1997, cuando el Tribunal Constitucional despenalizó la eutanasia y pidió a la Cámara que, consecuentemente, legislara al respecto.



En esta ocasión, el Congreso ha tumbado la iniciativa por falta de quorum, ni siquiera ha llegado a obtener una mayoría de votos opositores, informa 'El Tiempo'. Al tratarse de una ley estatuaria, necesitaba una mayoría de más de la mitad del pleno, que serían 85 votos a favor.



Durante la votación, la iniciativa ha conseguido 82 votos a favor y cinco en contra, frente a los casi 70 legisladores que se han ausentado del debate.



A pesar de que no está penalizada, la falta de reglamentación supone un obstáculo para las personas que quieren acceder al derecho de la eutanasia.



"Debemos avanzar como sociedad y permitir que convivan los distintos conceptos que existen sobre la vida, no solo uno", ha defendido el congresista Juan Fernando Reyes Kuri, quien ha impulsado el proyecto que establecía las disposiciones generales para acceder a un muerte digna.



Reyes Kuri ha instado al Congreso a " no seguir negándoles este derecho a Víctor, Ana, Octavio, Eugenia, Luis y tantos miles de colombianos que quieren acceder a una muerte digna".