Colombia acusa a Venezuela de mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen

Bogotá, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Colombia acusó este jueves al de Venezuela de intentar "mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen" y dijo que en realidad es cómplice de grupos narcotraficantes, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

"Recientemente esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad", afirmó la canciller colombiana, Claudia Blum, en una declaración.

La ministra colombiana afirmó que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro "busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice" con "grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las Farc que por años han tenido refugio en Venezuela".

"La comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis, reflejados en el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad", añadió Blum.

DECLARACIONES DE DIOSDADO CABELLO

Justamente las declaraciones de Blum llegan luego de que este jueves el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refiriera al conflicto armado que ocurre desde el pasado 21 de marzo entre las Fuerzas Armadas de su país y presuntos disidentes de las FARC en el estado de Apure, fronterizo con Colombia.

Los enfrentamientos han causado el desplazamiento forzado de más de 4.700 personas, según cifras oficiales de las autoridades colombianas, que han cruzado la frontera desde Venezuela y han recibido atención en albergues instalados en la localidad colombiana de Arauquita, que pertenece a Arauca.

"Colombia quiere exportar su guerra", aseguró Cabello, quien consideró como "sospechoso" que Estados Unidos no se haya pronunciado al respecto.

En ese sentido, la canciller colombiana respondió hoy que es "esencial mantener la presión diplomática internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela y asegurar que no haya impunidad frente a las múltiples denuncias de crímenes del régimen ilegítimo".