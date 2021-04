China.- La inflación mayorista de China se acelera al 4,4%, su mayor incremento desde 2018

MADRID,9 (EUROPA PRESS)



Los precios de producción industrial de China registraron en el pasado mes de marzo un alza interanual del 4,4%, después de haber aumentado un 1,7% durante el mes de febrero, lo que representa el mayor incremento de la inflación mayorista en el gigante asiático desde julio de 2018, según los datos publicados por la Oicina Nacional de Estadística (ONE).



"Una base para la comparación más baja después de los confinamientos de hace un año ayudó a impulsar la tasa interanual, pero el incremento de los precios actuales también se están acelerando, con una subida de los precios en las fábricas del 1,6% respecto del mes pasado, el ritmo más rápido en cuatro años", indicó Julian Evans-Pritchard, analista senior para China de Capital Economics.



De su lado, el índice de precios al consumo (IPC) de China experimentó en marzo una subida interanual del 0,4%, frente a la bajada de dos décimas registrada en febrero, con una subida del 0,5% en las ciudades y del 0,4% en las zonas rurales.



El precio de los alimentos en China registró en marzo una caída interanual del 0,7%, incluyendo una bajada del 9,1% de la carne de ganado, con un descenso interanual del 18,4% del precio de la carne de cerdo, mientras que el precio de los productos acuáticos aumentó un 8,1% y el de la fruta un 4%.



En el caso de los productos no alimentarios, los precios en China subieron un 0,7% interanual en marzo, mientras que los servicios se encarecieron un 0,2%.



"La subida de los precios de producción y la evolución del mercado laboral deberían empezar a ejercer una mayor presión al alza sobre la inflación subyacente mientras que continuará repunte de la energía gracias al aumento de los precios del petróleo. Eso no debería alarmar al Banco Popular de China, pero le asegurará que tienen razón al concentrarse en controlar los riesgos crediticios", añadió Evans-Pritchard.