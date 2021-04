Chile recibió 1,8 millones de vacunas Pfizer, no 30.000 como dijo Argentina

El jefe de gabinete argentino, Santiago Cafiero, aseguró el miércoles en una entrevista televisiva que Chile había recibido un total de 30.000 vacunas de Pfizer/BioNTech contra el covid-19, pero ese dato no se condice con las estadísticas oficiales y fue rechazado por un funcionario chileno.

"Las vacunas de Pfizer en la región prácticamente no llegaron, llegaron muestras", dijo el jefe de gabinete en una entrevista con el canal argentino TN.

Ante la mención del periodista Marcelo Bonelli del caso de Chile, el funcionario aseguró: "30.000 vacunas llegaron a Chile y después por eso Chile tuvo que salir a comprar de urgencia a China, a Sinovac, porque si no, no tenía vacunas, Pfizer no cumplía los contratos".

Poco después de la emisión, Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, al frente de las negociaciones por las vacunas anticovid en ese país, dijo en Twitter que, al 8 de abril, las dosis de Pfizer/BioNTEch recibidas por Chile serán 1.886.625, tras un nuevo arribo de 234.000.

Además, según datos oficiales, a este jueves ya se aplicaron 1.226.219 dosis de esta vacuna. El total de inmunizantes recibidos en Chile es de 13.858.101, sumando 11.971.476 de Sinovac.

Fuentes del gobierno argentino puntualizaron que Santiago Cafiero se refería a que la vacuna de Pfizer está llegando a la región a cuentagotas y señalaron que varios países del mundo, y en especial de Latinoamérica, han comprado millones de dosis al laboratorio Pfizer y han recibido una cantidad mucho menor a la acordada.

Las autoridades sanitarias chilenas también han aprobado la vacuna elaborada por Oxford/Astrazeneca y más recientemente la de CanSino Biologics, de origen chino, pero éstas aún no han llegado al país.

A este jueves, Chile había vacunado a 7,1 millones de personas con al menos una dosis y 4,1 millones con ambas, lo que representa el 27,6% de la población objetivo de la campaña (15,2 millones sobre un total de 19 millones de habitantes del país).

A pesar de que Argentina participó con voluntarios de la fase 3 del estudio de la vacuna de Pfizer/BioNTech, el gobierno no llegó a un acuerdo con esa farmacéutica.

El gobierno argentino ha criticado las condiciones exigidas por el gigante farmacéutico y denuncia "intolerancia" por parte de la empresa.

"Pfizer tiene juicios en todo el mundo porque no cumplió. Yo tengo la certeza de que Pfizer no quiso tener un problema con nosotros porque había asumido una serie de compromisos que no iba a poder cumplir y no cumplió", aseguró el presidente argentino, Alberto Fernández, el 8 de abril en una entrevista con Radio Con Vos.

