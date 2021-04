Católica busca aumentar su ventaja en la cabeza del campeonato chileno

En la imagen, un registro de otra actuación de los jugadores de Universidad Católica. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 9 abr (EFE).- El Universidad Católica, que comenzó la presente temporada igual que acabó la anterior, en lo alto de la tabla del campeonato chileno, buscará ampliar ventaja respecto a sus perseguidores en el choque que este fin de semana protagonizará ante el Audax Italiano por la tercera jornada.

Los "cruzados" acumulan 54 fechas ubicados en la cima contando la campaña pasada y en la presente temporada ya han dado cuenta del Ñublense (0-1) y de un complicado Palestino (2-1).

El Audax, en tanto, luego de una irregular campaña en 2020 que lo tuvo peligrando en la zona baja de la tabla, abrió el campeonato con un triunfo seguido de un empate sin goles ante O'Higgins, quedando en la cuarta posición.

La tercera jornada comenzará este sábado con el recién ascendido Deportes Melipilla visitando a Unión Española en el Estadio Santa Laura de Santiago.

El conjunto hispano buscará reencontrarse con la victoria luego de caer por la cuenta mínima ante Unión La Calera en la fecha pasada, luego de golear a Santiago Wanderers en casa.

Por su parte, Melipilla aún no logra sumar de visitante, cayendo ante Curicó Unido en el partido inaugural del torneo.

La Universidad de Chile viajará al Estadio La Portada para chocar con Deportes La Serena, que defenderá la localía luego de vencer por 2-0 a Curicó Unido en un polémico partido, que contó solo con once jugadores del cuadro "tortero" por un brote de covid-19 que afectó al plantel.

La Serena se ubica e la séptima posición de la tabla con tres unidades, mientras que el conjunto universitario, que empató 1-1 frente a Huachipato en la última fecha, se ubica en la décimo segunda franja del torneo.

Colo-Colo, que en 2020 rozó el descenso por primera vez en su historia, acumula en dos fechas un empate y una victoria, por lo que espera ir subiendo de nivel con el desarrollo del campeonato, esta vez frente a O'Higgins de Rancagua.

Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Quintero tendrán una baja sensible: el delantero Javier Parraguez no podrá estar ante el cuadro de Rancagua por un desgarro sufrido durante las prácticas.

El "cacique" se encuentra tercero en la tabla con cuatro unidades, mientras O'Higgins, que suma dos empates, ocupa el onceavo puesto.

Uno que vuelve a complicarse por el coronavirus es Everton de Viña del Mar, que deberá visitar a Palestino en el penúltimo choque de la fecha.

Tras realizarse exámenes PCR, el plantel detectó un caso positivo y asintomático de covid-19, tomando las medidas de aislamiento definidas en la normativa vigente.

Los "ruleteros" se ubican segundos en la tabla con cuatro puntos, mientras Palestino aún no logra sumar y permanece en el fondo.