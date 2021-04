Brasil flexibiliza las restricciones y crece la alarma en Chile y Colombia

Público recorre un sector comercial hoy, 9 de abril de 2021 en Río de Janeiro. EFE/André Coelho

Redacción internacional, 9 abr (EFE).- Brasil, el país más afectado por la covid-19 después de EE.UU., flexibilizó este viernes las restricciones para contener el avance de la pandemia pese a que las cifras de contagios y fallecimientos no paran de crecer, mientras en Chile y Colombia aumenta la preocupación por el avance del virus que tiene bajo confinamiento a millones de personas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 133,5 millones de casos positivos han sido confirmados en el planeta, de los cuales 57,5 millones corresponden a América, el continente más golpeado por el virus. En Europa se han reportado 47 millones de casos, en tanto que en el sureste asiático la cifra es de 15,8 millones.

EE.UU. lidera la lista con 30,6 millones de casos y más de 553.000 fallecimientos, mientras que en el segundo lugar está Brasil, que superó este viernes los 13,3 millones de contagios confirmados y quedó cerca de los 350.000 muertos, tras registrar en las últimas 24 horas 3.693 nuevos decesos y 93.317 casos más en la última jornada.

En medio del avance de la pandemia, autoridades brasileñas dieron un paso hacia la flexibilización de las restricciones impuestas en los 10 últimos días y este viernes permitieron en Río de Janeiro la reapertura de bares, restaurantes y comercios.

Con el cambio, bares, restaurantes, clubes, museos, teatros, cines y casas de eventos pueden operar y atender de forma presencial hasta las 21.00 horas, mientras que las tiendas y establecimientos comerciales podrán funcionar entre las 10.00 y las 18.00 horas. Sin embargo, continúan prohibidas las actividades deportivas colectivas y el acceso a playas, cascadas, parques, así como permanecer en las vías, áreas y plazas en las noches y madrugadas.

La Gobernación de Sao Paulo, el estado más poblado y azotado por la covid-19 en Brasil, anunció a su vez la flexibilización de la llamada fase de emergencia a partir del lunes próximo.

La región avanzará a la aún bastante restrictiva fase roja, que se extenderá hasta el 18 de este mes, cuando las escuelas podrán retomar las clases presenciales -si son autorizadas por los alcaldes-, se reanudarán los partidos del Campeonato Paulista de fútbol y las tiendas de materiales de construcción podrán reabrir.

BOLSONARO ACUSA A LA JUSTICIA DE HACER OPOSICIÓN

En Brasil ha sido una constante la polémica entre quienes piden restringir la movilización de las personas y los que creen que ese tipo de medidas causan problemas mayores, como un detrimento económico, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro.

La controversia tuvo este viernes un nuevo capítulo, pues Bolsonaro acusó a la Justicia de hacer "activismo político" en contra del Gobierno, a propósito de dos fallos de la Corte Suprema de Brasil relacionados con la pandemia.

Una de las decisiones respaldó la inclusión de iglesias entre los "servicios no esenciales" que pueden ser cerrados temporalmente para contener el avance del virus, en tanto que la otra ordenó al Senado abrir una investigación sobre supuestas omisiones del Gobierno en el combate a la covid-19.

Este último fallo supone que el Senado deberá instalar una comisión para investigar la crisis sanitaria, con poderes de convocar ministros y autoridades a dar explicaciones sobre una gestión que grupos de oposición no dudan en catalogar de "genocida".

"No es lo que Brasil precisa en este momento crítico de la pandemia, con personas muriendo", declaró Bolsonaro, quien desde el inicio de la crisis sanitaria negó su gravedad, rechazó toda medida restrictiva y llegó a tildar al virus de "gripecita" y de "maricas" a quienes defendían suspender las actividades económicas.

Mientras la tormenta arrecia en Brasil, las alarmas no dejan de sonar en Colombia, el tercer país más afectado en América detrás de EE.UU. y Brasil, con casi 2,5 millones de casos y más de 65.000 muertos, donde millones de habitantes de Bogotá, Medellín y Barranquilla se preparan para un confinamiento durante este fin de semana por el avance de la enfermedad.

En Chile, que ocupa la casilla 22 entre los países más afectados, según la OMS, el temor creció este viernes al conocerse que se superó por primera vez durante la pandemia de la cifra de 9.000 contagiados en un día.

"Es una situación que nos preocupa mucho, muchísimo. Estamos viviendo un momento muy crítico, sin embargo la palabra clave es prevenir, evitar ingresar a UCI (unidad de cuidados intensivos) y respetar las cuarentenas", afirmó el ministro de Salud de Chile, Enrique Paris.

Para frenar la propagación, el Gobierno ha puesto en cuarentena a más del 83 % de la población, incluida la totalidad de Santiago de Chile, cerró las fronteras y los comercios no esenciales y aplazó para el 15 y 16 de mayo las elecciones que estaban previstas para este fin de semana para la Constituyente.

¿EXISTE UNA VARIANTE CHILENA?

El rápido crecimiento de los contagios y la cantidad de muertes, a pesar del exitoso proceso de vacunación, ha llevado a algunos expertos a plantear la posibilidad de que exista una variante chilena, similar a la británica y la brasileña.

"Sería probable, dado que nuestro país tiene una alta circulación del virus. Sin embargo, es necesario hacer más vigilancia genómica para asegurarlo", afirmó a Efe Ricardo Soto, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, al referirse al poco más de un millón de casos de contagio y más de 23.000 muertes en su país, según la OMS.

De otro lado, en México se aceleró la vacunación de los adultos mayores con cifras diarias récord hasta superar los 10 millones de inoculados y mientras rastrea la adquisición de nuevos fármacos.

"Consideramos que vamos a terminar de vacunar con una dosis a todos los adultos mayores alrededor del día 20 de este mes", afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

PFIZER PIDE VACUNA PARA MENORES DE 12 A 15 AÑOS

En EE.UU., la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech solicitaron a las autoridades la aprobación para un uso de emergencia de su vacuna contra la covid-19 para menores de entre 12 y 15 años, tras demostrar que tiene una eficacia del 100 % en este grupo de edad, según un comunicado difundido este viernes.

"Estas solicitudes se basan en datos del ensayo de la fase 3 en adolescentes de 12 a 15 años con o sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2, que demostró una eficacia del 100 % y una sólida respuesta de anticuerpos después de la vacunación con la vacuna la covid-19", asegura la nota.

Las farmacéuticas agregaron que tienen intención de plantear solicitudes similares a las autoridades regulatorias de otros países en los próximos días.