AMP2.- Irán.- La comisión del acuerdo nuclear continúa el proceso para la vuelta de EEUU y se cita la próxima semana

EEUU cuestiona la "seriedad" de Irán sobre regresar al acuerdo y dice que ha visto "signos de ello, pero no los suficientes"



BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)



La comisión conjunta del acuerdo nuclear iraní ha completado este viernes en Viena la primera ronda del proceso para facilitar la vuelta de Estados Unidos al pacto y, tras una reunión positiva, se ha citado la próxima semana para continuar los trabajos.



La UE, que ejerce de coordinador de la comisión de seguimiento del acuerdo nuclear, ha apuntado en un comunicado que los grupos de expertos han informado a las partes sobre las posibilidades para garantizar la implementación nuclear y levantar sanciones. "Los participantes tomaron nota del intercambio constructivo y enfocado en resultados", ha señalado el comunicado de la diplomacia europea.



"La comisión conjunta ha encargado al grupo de expertos que continúe su trabajo y acordó volver a reunirse en Viena en el curso de la próxima semana", ha añadido la nota sobre el proceso abierto por la UE para lograr la vuelta de Estados Unidos al pacto firmado en 2015, así como garantizar que Irán se compromete con el cumplimiento integral del mismo.



Tras el encuentro, el representante ruso, Mijail Ulianov, ha valorado con "satisfacción" el "progreso inicial" en las negociaciones. "La comisión se volverá a reunir la próxima semana para mantener vivo el impulso positivo", ha indicado en un apunte en Twitter.



Por el lado de Irán, antes de la reunión, el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha indicado que existen "señales" de que Washington va a revisar su posición y levantar las sanciones.



Entretanto, el ministro de Exteriores, Javad Zarif, ha insistido en que primero Estados Unidos debe volver al acuerdo, Irán entonces se comprometería con el total cumplimiento y la Administración norteamericana levantar las sanciones aprobadas en la etapa de Donald Trump.



Un alto funcionario de Estados Unidos ha expresado, por su parte, que las dos partes se encaminan hacia un punto muerto si Irán cumple su exigencia de que Estados Unidos levante todas las sanciones, según informa la agencia Bloomberg.



"Aún queda una pregunta sobre si la seriedad del propósito y la intención de volver al cumplimiento que demostró Estados Unidos serán recíprocas por parte de Irán", ha cuestionado.



Así, ha expresado su preocupación por el compromiso de Teherán de regresar al acuerdo nuclear y ha señalado que en las conversaciones se han visto "algunos signos de ello, pero no los suficientes", según recoge 'The Hill'.



"Todavía hay dudas sobre si Irán tiene voluntad de hacer lo que sea necesario", ha expresado el alto funcionario, que ha dicho que las conversaciones serían "mejores" si pudieran sentarse con los iraníes de forma directa. "Va a ser mucho más difícil para ellos conseguir lo que dicen que quieren, que es un retorno mutuo al cumplimiento", ha puntualizado.



De este modo, el funcionario estadounidense ha indicado que las conversaciones son "el primer paso en la primera fase" de un posible regreso al acuerdo nuclear.



PROCESO DIPLOMÁTICO



Puesto en marcha el pasado martes, el proceso diplomático busca, a partir del trabajo de los grupos de expertos, diseñar una coreografía que permita a las partes volver a comprometerse con el acuerdo. La idea es aprovechar la "ventana de oportunidad" que supone la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien ha mostrado su predisposición a levantar las sanciones que pesan contra Teherán.



El bloque europeo juega un papel clave como mediador, con el objetivo de preservar un acuerdo que considera fundamental para la estabilidad y seguridad a nivel mundial. En Viena los trabajos políticos cuentan con la coordinación del vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior de la UE, el diplomático español Enrique Mora, quien ha intensificado los últimos días los contactos con todas las partes del acuerdo, además de con Washington.



A este efecto, desde hace diez días, Mora ha mantenido encuentros con delegaciones de Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania y, por separado, con Estados Unidos para discutir el futuro del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), nombre técnico del acuerdo nuclear. Esta fase es probable que dure varios meses y no se resuelva hasta pasadas las elecciones presidenciales iraníes previstas para el próximo junio.