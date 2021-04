AMP.- Coronavirus.- Rusia supera los 102.000 muertos por coronavirus con más de 400 decesos durante el último día

Autoriza ensayos clínicos de una nueva vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el centro Vector



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes la muerte de más de 400 personas por coronavirus durante el último día, con lo que el país euroasiático supera el umbral de los 102.000 fallecidos, según los datos del centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.



El organismo ha manifestado que durante las últimas 24 horas se han detectado 9.150 casos y 402 decesos, lo que eleva los totales a 4.623.984 y 102.247, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. Moscú figura un día más como la ciudad con más contagios y muertos.



Asimismo, ha resaltado que otras 9.662 personas se han recuperado de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, con lo que el total se eleva a 4.248.700, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



El Ministerio de Sanidad ha emitido durante la jornada un permiso para las dos primeras fases de los ensayos clínicos de una nueva vacuna contra el coronavirus, llamada EpiVacCorona-N y desarrollada por el centro Vector. Los ensayos arrancarán este mismo viernes y se extenderán hasta el 30 de septiembre.



"Un estudio abierto de seguridad, tolerabilidad, reactogenicidad e inmunogenicidad de una vacuna basada en antígenos peptídicos para la prevención de covid-19 (EpiVacCorona-N) con la participación de voluntarios de 18 a 60 años (fases 1 y 2)", recoge el registro de la autorización.



LAS VACUNAS NO HAN CAUSADO MUERTES EN RUSIA



Por otro lado, Ala Samoilova, la directora del organismo supervisor ruso del sector salud, Roszdravnadzor, ha asegurado que Rusia no ha registrado ningún caso letal provocado por la aplicación de sus vacuna contra la COVID-19, Sputnik V, EpiVacCorona y CoviVac.



"Estamos realizando constantemente el monitoreo de seguridad de la aplicación de vacunas para prevenir la COVID-19 (...) No se detectó ningún caso letal provocado por el uso de vacunas rusas contra el coronavirus", ha dicho Samóilova en rueda de prensa.



Asimismo, ha precisado que el sistema ruso de control de seguridad de la inmunización pasó la auditoría de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016.



"Estamos realizando actividades en gran escala para monitorear la seguridad y la eficacia de la aplicación de vacunas contra la COVID-19: existe el registro federal de vacunados con los datos sobre todos los ciudadanos que se inmunizaron, incluida la información sobre las reacciones del organismo", ha detallado.



Según Samoilova, más de 1,5 millones de ciudadanos llevan diarios 'online' a través de los cuales informan de su estado tras la vacunación. Además, ha señalado que existe el sistema de control farmacológico, en el que cada trabajador médico debe inscribir los datos sobre todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. "La incidencia de reacciones indeseables no supera el 0,1 por ciento", ha asegurado.