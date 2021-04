Amazon y JPMorgan son ejemplos del debate sobre trabajo remoto

(Bloomberg) -- Hasta ahora, nuestra percepción es que las empresas de tecnología están adoptando el trabajo remoto, en tanto que los bancos quieren que la gente regrese a trabajar la oficina. ¿Correcto?

No tan rápido.

Recientemente, Amazon.com Inc. dijo a sus empleados que planeaba regresar a una “cultura centrada en la oficina”. Apenas unos días después, el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo que algunos empleados probablemente continuarían trabajando de forma remota al menos parte del tiempo, y que el banco quizás conserve solo 60 escritorios por cada 100 empleados.

El contraste destaca lo complicado que es para los inversionistas medir la demanda futura de oficinas corporativas, según un nuevo informe de la firma de investigación y datos inmobiliarios Green Street.

Si bien es probable que la demanda de oficinas disminuya en Estados Unidos, aproximadamente en un 15%, diferentes mercados e industrias podrían verse afectados de manera sorprendente a medida que las empresas responden a las presiones competitivas, según los analistas.

“Una conclusión clave es la reafirmación de que la estrategia del lugar de trabajo no será la misma para todos”, escribieron los analistas de Green Street. “Empresas dentro de una misma industria podrían adoptar enfoques drásticamente diferentes”.

A medida que más y más estadounidenses se vacunan, las empresas se preparan para traer a sus empleados de regreso a la oficina. Aún así, las corporaciones están reevaluando cuánto espacio necesitarán después de más de un año de trabajo remoto, con subarrendamientos disponibles que inundan el mercado en ciudades de alto perfil como Nueva York y San Francisco.“El grado en que se aceptarán los patrones de trabajo híbridos después del covid-19, y el grado en que el uso del espacio cambiará como resultado de esto, sigue siendo el tema más importante al que se enfrenta el futuro de los fundamentos de la oficina”, dijo Green Street.

