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Viernes 9 de Abril de 2021
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Agencias

ADVISORY BRITAIN-ROYALS/PHILIP

Por
REUTERSAPR 09
9 de Abril de 2021

Crowds pay tribute to Prince Philip at UK landmarks

Start: 09 Apr 2021 15:32 GMT

End: 09 Apr 2021 21:28 GMT

==EDITORS NOTE, THIS LIVE IS A MIXED SIGNAL. PLEASE SEE BELOW SCHEDULE FOR TIMINGS AND LOCATIONS==

SCHEDULE:

1532GMT - EXTERIOR OF WINDSOR CASTLE ENTRANCE (UK POOL - ACCESS ALL)

1553GMT - FLOWERS OUTSIDE WINDSOR CASTLE (REUTERS - ACCESS ALL)

1654GMT - AERIAL VIEW OF WESTMINSTER ABBEY AHEAD OF BELL RINGING TRIBUTE (UK POOL - ACCESS ALL)

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: UK POOL / REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Kingdom

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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