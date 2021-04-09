ADVISORY BRITAIN-ROYALS/PHILIP

Crowds pay tribute to Prince Philip at UK landmarks
Start: 09 Apr 2021 15:32 GMT
End: 09 Apr 2021 21:28 GMT
==EDITORS NOTE, THIS LIVE IS A MIXED SIGNAL. PLEASE SEE BELOW SCHEDULE FOR TIMINGS AND LOCATIONS==
SCHEDULE:
1532GMT - EXTERIOR OF WINDSOR CASTLE ENTRANCE (UK POOL - ACCESS ALL)
1553GMT - FLOWERS OUTSIDE WINDSOR CASTLE (REUTERS - ACCESS ALL)
1654GMT - AERIAL VIEW OF WESTMINSTER ABBEY AHEAD OF BELL RINGING TRIBUTE (UK POOL - ACCESS ALL)
Restrictions:
BROADCAST: NONE
DIGITAL: NONE
Source: UK POOL / REUTERS
Aspect Ratio: 16:9
Location: United Kingdom
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL
Editorial Support: +44 20 7542 2244
Email: tvnews@thomsonreuters.com