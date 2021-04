ACTUALIZA 1-Rapero y actor DMX muere a los 50 años

(Actualiza con información. Agrega firma de autor)

Por Nick Zieminski

LOS ÁNGELES, 9 abr (Reuters) - El rapero y actor estadounidense Earl Simmons, conocido por el nombre artístico DMX o Dark Man X, murió el viernes a los 50 años, dijo la revista People, luego de sufrir un ataque cardíaco durante una reportada sobredosis de drogas.

Los temas del artista que encabezaron las listas de éxitos incluían "Party Up (Up in Here)" y "X Gon 'Give It To Ya". Su carrera estuvo marcada por problemas legales y tiempo en prisión.

"Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia al lado después de haber estado con soporte vital durante los últimos días", escribió su familia en un comunicado citado por la revista People.

DMX se desplomó en su casa, según había dicho su familia, y fue llevado a un hospital de Nueva York donde su exagente dijo había sido puesto bajo soporte vital sin actividad cerebral.

La publicación de celebridades TMZ y Billboard dijeron que una sobredosis de drogas provocó el ataque al corazón.

DMX, quien creció en Yonkers, Nueva York, tomó su apodo de una máquina de batería usada en canciones de rap. Cuando tenía 14 años, un rapero más grande que había sido su mentor lo engañó para que fumara crack, contó el músico en una serie documental emitida por BET.

"Él creó un monstruo", afirmó. "La cocaína casi termina con mi vida varias veces", agregó.

Su álbum debut de 1998, "It's Dark and Hell is Hot", fue el primero de cinco discos consecutivos en llegar a la cima del chart Billboard 200 en Estados Unidos. Fue el único artista de rap en lograrlo, según un perfil de 2019 de la revista GQ.https://www.gq.com/story/dmx-the-resurrection

Estudiaba la Biblia y rezaba antes y después de cada show, dijo el músico a GQ.

Las intensas canciones del rapero contaban historias de "pecados de las calles" de un complejo personaje, según una biografía en allmusic.com, que describió a DMX como el "Johnny Cash del hip-hop".

DMX también actuó en más de 40 películas y programas de televisión, incluidas "Belly", "Romeo Must Die" y los filmes de acción "Cradle 2 the Grave" y "Exit Wounds", en las que hizo la banda de sonido.

En 2017, DMX se declaró culpable en un tribunal federal de no pagar 1,7 millones de dólares en impuestos de 2000 a 2005 al transferir dinero entre cuentas pertenecientes a representantes y socios. Fue condenado a un año de prisión.

Sus arrestos previos incluyeron cargos de crueldad animal, conducción imprudente, tenencia de drogas, armas y violaciones de la libertad condicional. Estuvo detenido en Arizona y Nueva York.

Tuvo 15 hijos, según reportes de medios.

En la canción "Slippin" de 1998, DMX decía: "Vivir es sufrir, pero sobrevivir, bueno, eso es encontrarle sentido al sufrimiento".

(Escrito por Nick Zieminsky, Editado en español por Gabriela Donoso y Lucila Sigal)