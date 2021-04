113-103. George y Leonard imponen su acierto y cortan la racha triunfal de los Suns

Los Angeles (Estados Unidos) EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Houston (EE.UU.), 8 abr (EFE).- La inspiración encestadora de los aleros Paul George y Kawhi Leonard que se combinaron con 60 puntos permitió a Los Angeles Clippers vencer 113-103 a los Phoenix Suns y romperles la racha de siete triunfos consecutivos que tenían antes de comenzar el partido en el Staples Center.

George llegó a los 33 puntos, tras anotar 7 de 9 intentos de triples, en 30 minutos de partido, que fue el octavo en lo que va de temporada que supera la barrera de los 30 tantos.

Su mejor marca de individual de la temporada, de 39 puntos, también la estableció en el partido que los Clippers disputaron ante los Suns el pasado 3 de enero.

Mientras que Leonard aportó otros 27 tantos, incluidos 19 en la segunda mitad que ayudaron a los Clippers a terminar con la racha ganadora de los Suns, en el duelo de dos de los tres mejores equipos de la Conferencia Oeste.

Los Clippers perdían 61-67 a falta de ocho minutos en el tercer cuarto, pero una una racha de 8-2 les permitió empatar en marcador.

El equipo angelino anotó 18 triples. Es la duodécima vez esta temporada que logran esa marca o la superan en un partido.

Los Clippers se pusieron al frente del marcador (83-81) al final del tercer cuarto antes de abrir el último periodo con una racha de 10-2 que les aseguró tomar el control del partido después de llegar a ponerse con su mayor ventaja de 16 puntos.

El veterano base Rajon Rondo, quien fue adquirido de Atlanta Hawks cerca de la fecha límite, agregó 15 puntos con los Clippers, quienes no contaron con el pívot congoleño español Serge Ibaka, ue siguió un partido más de baja al estar recuperándose de molestias en la parte baja de la espalda.

Mientras, el equipo angelino además de la victoria, logró algo más importante, tener asegurada la serie frente a los Suns, lo que les daría un desempate clave si ambos equipos igualan al final de la temporada regular en la clasificación.

Phoenix, que venía de una gran victoria la noche anterior en tiempo de prórroga ante los Utah Jazz, líder de la NBA, no tuvo suficiente fondo físico en la recta final del partido y eso le costó la derrota.

El escolta hispano Devin Booker acabó con 24 puntos y el alero Mikal Bridges tuvo otros 20, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota.

Tampoco el doble-doble que consiguió el pívot bahameño Deandre Ayton con 18 puntos, 10 rebotes y un tapón.

Los Suns acertaron 27 de sus primeros 40 tiros, pero se fueron 9 de 31 después de su buen comienzo.

Tras el triunfo ante los Jazz estaban a un juego y medio abajo de darles alcance en la clasificación, pero la victoria del equipo de Utah ante los Trail Blazers por 19 tantos de ventaja ante los Trail Blazers (122-103) los vuelve a alejar dos y medio.

El base de los Clippers, Patrick Beverley, fue expulsado con 7:01 minutos para el final del partido por una falta flagrante contra el también número uno Chris Pau. La repetición determinó que el codo extendido de Beverley contra Chris Paul en un contraataque fue una falta innecesariamente dura y excesiva.

Luego seguiría el mismo camino su compañero de equipo, el ala-pívot Marcus Morris Sr. al cometer en la recta final del partido un par de faltas técnicas.