0-3. Los Rayados cumplen con la lógica y golean al Pantoja dominicano

Vincent Janssen (3i), del Monterrey de México, fue registrado este jueves al celebrar, con su compañeros, un gol que le anotó al Atlético Pantoja de República Dominicana, durante el partido de ida de esta llave de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 8 abr (EFE).- Los Rayados de Monterrey cumplieron con la lógica y dominaron, golearon, al Deportivo Pantoja dominicano en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Una plantilla mexicana que atraviesa por uno de sus mejores momentos en su historia, hizo lo que se esperaba ante una plantilla de poco vuelo, apenas su segunda participación en este nivel regional.

El once de Rubén Aguirre, quien no utilizó a su mejor artillero Rogelio Funes, fue el único equipo en cancha, merecidamente.

Pantoja pasó a ser el equipo 24 que no puede anotar ante el Monterrey en la historia de estos clásicos.

Alfonso González dio el primer puntillazo de lo que sería el desarrollo del partido, cuando falló un disparo en el área apenas a los cuatro minutos de acción.

El Monterrey puso de inmediato su condición de favorito y dominó el balón desde inicios del partido, obligando al Pantoja a replegarse a su área defensiva.

Poco después de los nueve minutos, el dominicano Ronaldo Vásquez se hizo con el esférico en un contraataque solitario en el que pareció desconcertado y pegó fuerte de derecha pero era tan lejos la distancia que el portero mexicano Luis Cárdenas no tuvo problema en atrapar el balón.

El equipo dominicano intentaba y lograba en esa primera parte evitar que su portería fuera perforada por un rival de fama bien ganada, cuatro títulos de la Liga de Campeones.

Pasados los 18 minutos, el holandés Vincent Janssen se vio en el área de ataque solo con un defensor al que esquivó pero no pudo liquidar con la zurda gracias al desvío del brazo derecho del guardameta del Pantoja Odalis Báez.

Una verdadera oportunidad desperdiciada por los jugadores orientados por Javier Aguirre.

El Pantoja, desconcertado por tanto defender y poco toque del balón, cometió dos faltas casi de manera consecutiva.

Transcurridos 28 minutos, el dominicano Carlos Mejía sorprendió con un disparo de larga distancia que desvió el portero Luis Cárdenas, generando un tiro de esquina para los locales que resultó inofensivo.

El primer gol de los Rayados llegó en el minuto 33 cuando Alfonso Alvarado acomodó con el pecho el balón e intentó batir a Báez, pero la pelota llegó a los pies de Janssen, que esta vez no falló con un zurdazo demoledor.

Cuatro minutos después, el propio Janssen se hizo con un pase muy cerca del arco dominicano, pero esta vez su disparo careció de fuerza y puntería.

A falta de tres minutos para concluir la primera parte, el colombiano Dorlan Pabón se deshizo de su marcador Carlos Rossell para, por la banda derecha, enviar un centro que Alfonso González aprovechó para dar un cabezazo picado que mandó el balón al fondo de la portería dominicana.

Los esfuerzos del portero Báez impidieron que el resultado del primer tiempo fuera más abultado. No tuvo respiro.

Los Rayados salieron en búsqueda de más goles en el segundo tiempo, con una ofensiva desequilibrante para el Pantoja que aguantaba inspirado, tal vez, por su acosado cancerbero.

El balón permanecía en el lado de ataque de los visitantes por todas las vías posibles: a balón parado, juego aéreo, tiros de esquinas y disparos a portería.

Esa endemoniada ofensiva fue premiada cuando Alvarado se escapó desde casi la media cancha, recorrió varios metros y pegó un derechazo de larga distancia que entró por el palo izquierdo, a pesar del esfuerzo del exigido Báez.

Llegaba el tercer gol de Monterrey a los 69 minutos de juego.

Sin embargo, ese mazazo pareció saciar el "hambre" de los Rayados, que bajaron su ritmo y con ello el choque tomó ribetes de aburrimiento.

Dorlan se animó por el costado derecho y mandó un peligroso y potente disparo que pasó muy cerca del palo izquierdo de los dominicanos, bajo la batuta del argentino Matías Mazmud.

En los cuatro minutos añadidos, el Pantoja estuvo a punto de poner número a la pizarra con un centro que no pudo rematar.

- Ficha técnica:

0. Atlético de Pantoja: Odalís Báez; Francisco Ortega, Carlitos Ferreras, Lucas González, Ronaldo Vasquez, Roberto Rosado (Pedro Emil, m.75), Hansley Martínez (Josué Báez, m.54), Leonardo Ossa, Lisandro Cabrera, Ernesto Trinidad y Carlos Rossell.

Entrenador: Matías Mazmud.

3. CF Monterrey: Luis Cárdenas, Nicolás Sánchez, Matías Kranevitter, Edson Gutiérrez, Dorlan Pabón, Vincent Janssen, Sebastián Vegas, Alfonso González (Jonathan González, m.45), Carlos Rodríguez (Avilés Hurtado, m.45), Gustavo Sánchez y Alfonso Alvarado

Entrenador: Javier Aguirre.

Goles: 0-1, m.33: Vincent Janssen. 0-2, m.42: Alfonso González. 0-3, m.69: Alfonso Alvarado.

Árbitro: Oshane Nation (JAM). Amonestó a Ronaldo Vásquez y Hansley Martínez, de Pantoja; también a Carlos Rodríguez de Monterrey.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que se jugó sin público en el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo.

Ramón Santos Lantigua