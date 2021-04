Tom Brusse y Melyssa protagonizan una discusión en 'Supervivientes'

09/04/2021 TOM BRUSSE Y MELYSSA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD 'LA ISLA DE LAS TENTACIONES'



MADRID, 9 (CHANCE)



Su amor se terminó en 'La isla de las tentaciones' cuando Melyssa decidió que no iba a aguantar más faltas de respeto por parte de su pareja. Desde entonces hemos sido testigos de algunos desencuentros de ambos en platós de televisión, pero lo cierto es que nunca habíamos visto cómo reaccionaban en un mismo programa.



Esta noche, en 'Supervivientes 2021' hemos visto como ambos tenían una discusión durante la comida porque Tom le acusaba de mala persona y ésta se volvía como loca para decirle que tenía que darle las gracias por la clase de exnovia que tenía, ya que si fuera otra hubiese hablado ya barbaridades suyas.



Lo cierto es que es muy pronto para decir si donde hubo fuego, cenizas quedan, pero lo que sí que sabemos es que cada vez que coinciden discuten, se pelean y se enfrentan por un amor que ya dejaron en el pasado y que no hay nada nuevo por lo que discutir... si forma parte del pasado, ¿por qué se enfrentan?



Quizás sea 'Supervivientes 2021' donde veamos la reconciliación sentimental del Melyssa y Tom Bruse o, por el contrario, donde se aparten hasta la mirada para siempre. Por el momento, la concursante le ha asegurado que no iba a volver a hablar con él porque estaba cansada de quedar como víctima siempre y de mala persona, cuando nunca se ha portado como tal.