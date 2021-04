Tenis.-El Mallorca Championships mantiene sus fechas pese al retraso de Roland Garros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Mallorca Championships, torneo de categoría 250 de la ATP y enmarcado en la gira de hierba preparatoria para Wimbledon, mantendrá sus fechas previstas del 19 al 26 de junio pese al retraso anunciado este jueves de Roland Garros.



El 'Grand Slam' francés confirmó que ha preferido empezar una semana más tarde para intentar tener el máximo de público posible, pero los organizadores de la cita mallorquina aseguraron que no se moverán en el calendario.



"Tras el anuncio de Roland Garros del cambio de fecha, posponiendo una semana su inicio, el torneo de Mallorca confirma que las fechas de competición del mismo no varían y se mantienen del 19 al 26 de junio. Las fechas entre Roland Garros y Wimbledon se acortan pero esto no afecta al torneo en España", apuntó Edwin Weindorfer, propietario de E