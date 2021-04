Sylvia Pantoja y Omar Sánchez empiezan con buen rollo 'Supervivientes 2021'

08/04/2021 ANABEL PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SUPERVIVIENTES'



MADRID, 8 (CHANCE)



'Supervivientes 2021' ha comenzado fuerte y lo cierto es que Omar Sánchez ya ha sido protagonista en algunos de los contenidos que hemos visto del concurso. El novio de Anabel Pantoja ha hablado con Sylvia Pantoja y han aclarado que no traen rencillas del pasado y que además, quieren empezar de cero en el reality. Es decir, que no se van a dejar influenciar por la imagen que tenían previamente.



Y es que recordemos que Sylvia Pantoja es prima hermana de Isabel Pantoja y no tiene buena relación con la familia de la tonadillera. De hecho, Anabel que estaba en plató, le ha confesado a Jorge que ella le animó a que le tratara por igual: "Yo le dije que todos éramos igual, pero que en el momento en el que ella hablase mal de mí, pues ahí estuviera él, pero si va en son de paz...".



Además, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado que tenía a la sobrinísima en plató para preguntarle cómo se encuentra Isabel Pantoja en estos momentos en los que se ha dejado de hablar de ella: "Tu tía le habrá enviado un jamón a Rocío Carrasco porque gracias a ella ya puede salir a la calle tranquila".



El presentador le ha preguntado si está negociando con la productora para hacer un documental de su vida y Anabel le ha respondido muy tajantemente: "Pues mira, plantéaselo, ya se lo hacéis vosotros". Aunque lo cierto es que la colaboradora de televisión ha dicho que no cree que su tía esté viendo el famoso documental porque es algo muy duro y ya tiene bastante con lo suyo.