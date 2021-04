Somalia.- Gobierno y regiones opositoras cruzan acusaciones tras el colapso de las conversaciones sobre la crisis

01/01/1970 El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi 'Farmajo' interviene ante la Asamblea General de la ONU POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL MICHAEL BROCHSTEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Gobierno de Somalia y varias regiones opositoras al presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, han cruzado acusaciones tras el colapso de las conversaciones celebradas el miércoles en la capital, Mogadiscio, para intentar encontrar una solución a la grave crisis política que atraviesa el país.



Las conversaciones tuvieron lugar después de otra ronda de contactos la semana pasada, en la que participaron por primera vez los líderes de las regiones de Puntlandia y Jubalandia, muy críticos con el mandatario, conocido popularmente como 'Farmajo'.



"El Gobierno deja claro al pueblo somalí que los presidentes de las regiones de Puntlandia y Jubalandia no quieren que se celebren elecciones en este país a partir del acuerdo del 17 de septiembre y el memorando del 16 de febrero", ha indicado el Ejecutivo a través de un comunicado.



Así, ha indicado que "es desafortunado que los presidentes de Puntlandia y Jubalandia --Ahmed Madobe y Abdulahi Deni, respectivamente-- se hayan convertido en un bloqueo que no permite que haya elecciones, según ha recogido el portal somalí de noticias Goobjoog News.



En respuesta, las dos regiones han publicado un comunicado en el que han acusado a 'Farmajo' de la falta de avances y han agregado que "no han sido informados" sobre el fracaso de la reunión, tal y como ha informado la emisora Radio Risala. Asimismo, Deni ha dicho que el comunicado estaba preparado antes del encuentro.



La falta de avances ha tenido lugar después de que la comunidad internacional pidiera a las partes que "resuelvan sus diferencias" para lograr un acuerdo que allane el camino para la celebración de unas elecciones "creíbles" y "pacíficas", en medio del aumento de los contactos y la oposición para acercar posturas.



La oposición ha pedido abordar la aplicación del acuerdo de septiembre sobre la formación del comité encargado de las elecciones --cuya composición actual rechazan--, así como aspectos relacionados con la seguridad del proceso, cambios en la cúpula del Ejército y la Policía y un compromiso de 'Farmajo' a limitar sus competencias.



Asimismo, reclamó a finales de febrero al mandatario que abandone el poder debido a que su mandato concluyó sin que se celebraran elecciones y le han acusado de "no querer celebrar elecciones libres y justas", antes de reiterar sus exigencias de que se investigue la represión de las protestas del 19 de febrero, que se saldaron con diez muertos.