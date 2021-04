Previsiones generales de la AFP de las 21H00 GMT

PRINCIPALES NOTICIAS

MUNDO VIRUS: Vacunación con AstraZeneca se atasca e India bate récord de contagios

EEUU ARMAS: Biden detalla su plan para limitar las armas en EEUU

-- MUNDO VIRUS

PARÍS:

Vacunación con AstraZeneca se atasca e India bate récord de contagios

La desconfianza hacia la vacuna de AstraZeneca crece a pesar de los esfuerzos de gobiernos y autoridades internacionales, mientras que India anunciaba este jueves un récord de contagios de coronavirus.

Por Ouerdya AIT ABDELMALEK, con las oficinas de la AFP en el mundo

(Mundo vacunas virus epidemia salud pandemia India, Nota Central, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, INFOGRAFÍA, VIDEO

BERLÍN:

Alemania y Rusia negocian una entrega de vacuna anticovid Sputnik V

Alemania está en conversaciones para posibles entregas de la vacuna rusa anticovid Sputnik V, pese a las reservas que dicha vacuna suscita en Europa.

(Alemania Rusia diplomacia epidemia vacunas, Enfoque, Actualización, 500 palabras - Ya transmitido)

GINEBRA:

Covax apoya a la vacuna anticovid AstraZeneca y lleva la vacunación a 100 países

El programa Covax, que pretende garantizar un acceso a las vacunas anticovid a los países más pobres, expresó este jueves su apoyo a AstraZeneca y se congratuló de haber llevado la vacunación a más de 100 territorios o países del mundo.

(epidemias pandemia vacunas virus salud, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

--EEUU ARMAS

WASHINGTON:

Biden anuncia plan limitado contra "epidemia" de la violencia por armas de fuego

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció este jueves que su país sufre una "epidemia" de violencia provocada por las armas de fuego, en una ceremonia en la que anunció medidas limitadas para intentar controlar un problema que hasta ahora ningún mandatario ha podido frenar.

Por Sebastian SMITH

(EEUU política armas, Nota-Central, 700 palabras - Ya transmitida)

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

CARACAS:

Biden mantiene "una posición de irracionalidad" sobre Venezuela, dice canciller

El presidente estadounidense, Joe Biden, "ha optado por mantener una posición de irracionalidad" al desconocer al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, estima el canciller Jorge Arreaza, que no obstante ha tratado de restablecer el contacto con la nueva Casa Blanca.

Por Javier TOVAR y Patrick FORT

(Venezuela diplomacia salud virus pandemia petróleo EEUU Colombia UE, Entrevista, 780 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

QUITO:

Arauz: Ecuador renegociará con FMI y hará ajustes a cooperación con EEUU

Tiene 36 años pero no siempre se ve o suena como un político de estilo fresco. Camino al balotaje del domingo que podría convertirlo en presidente de Ecuador, Andrés Arauz, promete un gobierno de izquierda "progresista", alejado de "revanchas" contra los "traidores" de su mentor, el expresidente Rafael Correa.

Por Paola LÓPEZ

(Ecuador elecciones política, Entrevista, 830 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

CANTON COLTA, Ecuador:

Lasso se encomienda al libre comercio para recuperar la economía de Ecuador

Guillermo Lasso remozó su imagen de cara al balotaje del domingo en Ecuador. Pero sus pantalones vaqueros, camisas de colores juveniles y zapatos deportivos difícilmente ocultan al candidato tradicional que promete estrechar la cooperación con Estados Unidos, poner la deuda a raya e impulsar el libre comercio.

Por Santiago PIEDRA SILVA

(Ecuador elecciones política, Entrevista, 800 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

PUJILÍ, Ecuador:

Los indígenas, un voto tan decisivo como dividido en Ecuador

Consuelo Tixi recuerda sus lágrimas por la derrota. Yaku Pérez, su candidato, quedaba fuera del balotaje y los indígenas perdían la opción de alcanzar por primera vez el poder en Ecuador. La división política volvió a las comunidades.

Por Paola LÓPEZ

(Ecuador elecciones política indígenas, Reportaje, 800 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

LIMA:

Comisión del Congreso de Perú aprueba moción para inhabilitar por 10 años a Vizcarra

Una comisión del Congreso de Perú aprobó este jueves una moción para inhabilitar a ejercer cargos públicos por 10 años al popular expresidente Martín Vizcarra por su presunta vacunación irregular contra el covid-19, una decisión que será ratificada probablemente por el pleno de la asamblea.

(Perú justicia política parlamento epidemia virus salud, Nota, 600 palabras - Ya transmitida)

LIMA:

El trágico destino de los presidentes de Perú

Ser presidente de Perú conlleva un alto riesgo de terminar mal, pero eso no impide que 18 candidatos aspiren al cargo este domingo 11 de abril.

(Perú elecciones política, Recuadro, 700 palabras - Ya transmitido)

WASHINGTON:

Detenciones en la frontera de EEUU suben un 71% en marzo y tocan máximo en 15 años

La cantidad de migrantes indocumentados detenidos a la frontera sur de Estados Unidos subió 71% en marzo con respecto al mes anterior, sumando 172.331 personas, un máximo en 15 años que plantea un creciente desafío para el gobierno de Joe Biden.

Por Ariela NAVARRO

(EEUU inmigración niños diplomacia, Nota central, 600 palabras - Ya transmitida)

MINNEAPOLIS, EEUU:

George Floyd murió por "bajo nivel de oxígeno", afirma un médico en el juicio

Un experto en neumología afirmó el jueves durante el juicio por la muerte de George Floyd que la víctima falleció por falta de oxígeno y que la rodilla del policía Derek Chauvin estuvo en su cuello durante "más del 90% del tiempo" que estuvo esposado, boca abajo en la calle.

Por Joy POWELL con Ben SHEPPARD y Chris LEFKOW en Washington

(EEUU racismo juicio Floyd policía, Nota Central, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

-- EUROPA

KIEV:

Presidente de Ucrania visita zona de conflicto y Merkel insta a Rusia a retirarse

El presidente ucraniano visitó el jueves la primera línea del frente con los separatistas prorrusos, donde los enfrentamientos van en aumento, y recibió el apoyo de Alemania, que instó a Rusia a reducir su presencia militar en las fronteras con Ucrania.

Por Ania TSOUKANOVA

(Ucrania conflicto política guerra Rusia, Nota Central, Actualización, 650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

BELFAST, Reino Unido:

Gran Bretaña e Irlanda piden calma ante violencia en Irlanda del Norte

Pese a los llamados a la calma de Londres, Dublín y Washington, el jueves por la noche volvió a estallar la violencia en Irlanda del Norte, sacudida desde hace una semana por disturbios de un alcance no visto en años en la provincia británica.

Por Joe STENSON

(GB IrlandaNorte UE Brexit política disturbios, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

ESTAMBUL:

Turquía considera a la UE responsable del 'sofagate' y parlamento europeo pide explicaciones

Turquía se defendió este jueves de las acusaciones en su contra por un fallo en el protocolo durante una visita a Ankara de la presidenta de la Comisión Europea, quien se quedó sin asiento y terminó en un sofá, una imagen que ha provocado una viva polémica.

Por Fulya OZERKAN

(UE política derechos diplomacia Turquía, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

PARÍS:

Francia vuelve a debatir una ley para legalizar la eutanasia

Los diputados franceses examinaban este jueves un nuevo proyecto de ley para legalizar la eutanasia, pero la bancada conservadora planea torpedear la votación con una batería de enmiendas que haría imposible su aprobación en el plazo previsto.

Por María Elena BUCHELI

(Francia eutanasia salud sociedad parlamento muerte, Nota Central, Actualización, 680 palabras - Ya transmitida)

ATENAS:

Las tabernas griegas, en la cuerda floja tras cinco meses de cierre

A unos metros de la Acrópolis, la representante comercial de una marca de uzo, el alcohol nacional griego, recorre las callejuelas de Atenas para averiguar qué clientes suyos, dueños de restaurantes, han "sobrevivido".

Por Marina RAFENBERG

(Grecia pandemia economía social restaurante turismo virus salud, Reportaje, 740 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

VARSOVIA:

Una joven polaca crea una falsa página web de belleza para ayudar a mujeres agredidas

Preocupada por el aumento de la violencia doméstica durante el confinamiento por la pandemia, Krysia Paszko, una polaca de 18 años, creó un sitio web que parece una tienda de productos de belleza, pero que, en realidad, ofrece ayuda discretamente a las víctimas.

Por Anna Maria Jakubek

(Polonia derechos agresión mujeres informática, Entrevista, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

ESTAMBUL:

Turquía considera a la UE responsable del 'sofagate' y parlamento europeo pide explicaciones

Turquía se defendió este jueves de las acusaciones en su contra por un fallo en el protocolo durante una visita a Ankara de la presidenta de la Comisión Europea, quien se quedó sin asiento y terminó en un sofá, una imagen que ha provocado una viva polémica.

Por Fulya OZERKAN

(UE política derechos diplomacia Turquía, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

-- ASIA

RANGÚN, Birmania:

Embajador birmano en Londres expulsado del cargo mientras sigue sangrienta represión

La junta militar birmana apartó del cargo a su embajador en Londres, por ser partidario de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, una decisión condenada por el Reino Unido, mientras que al menos 10 civiles perdieron la vida este jueves en enfrentamientos con militares en el centro del país.

(Birmania manifestaciones golpe política fuerzas-armadas, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

PEKÍN:

Recompensas y presiones en China para acelerar la vacunación

Para acelerar la campaña de vacunación contra el covid-19, las autoridades chinas combinan la recompensa con la presión, ofreciendo huevos frescos a cambio de vacunarse o condenando al oprobio a los recalcitrantes.

Por TENG Jingxuan

(China pandemia epidemia vacunas virus salud, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

-- ORIENTE MEDIO

CAMPO DE REFUGIADOS DE JALAZÚN, Territorios Palestinos:

Refugiados palestinos saludan retorno de ayuda de EEUU, gesto positivo pero "tardío"

En el campamento de refugiados de Jalazún en Cisjordania, Mohamad Zaid "agradece a Estados Unidos" el jueves, al día siguiente de la reanudación de la ayuda a los palestinos anunciada por la administración Biden, pero para Sabah Sukkar, una joven que vive en Gaza, el gesto es "tardío".

(Israel EEUU diplomacia ayuda refugiados ONU palestinos, Reportaje, 500 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

VIENA:

Negociaciones maratonianas en Viena para salvar el acuerdo nuclear iraní

La cuestión de cómo conseguir que Estados Unidos vuelva al acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, abandonado en 2018 por Donald Trump, es clave en las negociaciones en curso a puerta cerrada en un gran hotel de Viena.

(UE EEUU nuclear Irán diplomacia China Rusia, Recuadro, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, ARCHIVO

BAGDAD:

Irak tiende la mano a EEUU y sus aliados, pese a la presión de las facciones pro-Irán

Para gran pesar de las facciones pro-Irán, el primer ministro iraquí, Mustafá al Kazimi, reanudó el diálogo con Estados Unidos y ha visitado algunas monarquías del Golfo aliadas con Washington, tendiendo la mano a los enemigos de Teherán.

(Irak EEUU diplomacia economía conflicto Golfo, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO

JERUSALÉN:

Israel no va a "cooperar" con CPI en investigación sobre presuntos crímenes de guerra

Israel anunció este jueves su decisión formal de no cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación sobre supuestos crímenes de guerra en los territorios ocupados palestinos.

(Israel palestinos conflicto CPI justicia, Nota Central, 550 palabras - Ya transmitida)

-- ÁFRICA

COTONÚ:

Al menos un muerto por disparos en Benín en manifestaciones opositoras

Al menos una persona murió de un disparo y seis resultaron heridas el jueves en Benín cuando el ejército intervino para dispersar a los manifestantes que protestaban por la ausencia de la oposición en las elecciones presidenciales del domingo.

Por Camille MALPLAT

(Benín elecciones política, Presentación, Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

JOHANNESBURGO:

Inquietud por la seguridad en Africa austral tras ataque yihadista en Mozambique

El ataque contra Palma en el noreste de Mozambique, una de las mayores ofensivas de los grupos yihadistas desde 2017, genera preocupación en África austral sobre los riesgos de seguridad.

Por Sofia CHRISTENSEN

(Mozambique ataque yihadistas, Enfoque, Actualización, 500 palabras - Ya transmitida)

-- SOCIEDAD

MADRID:

España bloquea in extremis la venta de un posible Caravaggio a un precio irrisorio

Con una gestión fulgurante en cuestión de "pocas horas", el gobierno español paró la venta de un cuadro que podría ser de Caravaggio y debía ser subastado este jueves por el módico precio de 1.800 dólares.

Por Álvaro VILLALOBOS con Gaël BRANCHEREAU en Roma

(España arte pintura remates Italia, Nota Central, Actualización, 500 palabras - Ya transmitida)

PARÍS:

Los cuadros de maestros que caen del cielo

Olvidados entre el polvo de un desván, o adquiridos a precio de ganga, algunos cuadros se revelan ser obra de grandes maestros y salen a la luz generando sorpresa y emoción en el mundo del arte.

(España Francia cultura remates artes pintura Italia, Recuadro, 700 palabras - Ya transmitido)

NANKÍN, China:

Los perros-robot, el último grito tecnológico en China

Es rápido, obedece, no ladra, no muerde y no deja sorpresas desagradables en el suelo. El perro-robot AlphaDog es la respuesta a dos de los grandes pasiones de los chinos: las mascotas y la tecnología.

Por Helen ROXBURGH

(China animales tecnología, Enfoque, 500 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

WASHINGTON:

El cerebro humano moderno apareció hace menos tiempo de lo esperado

El cerebro humano moderno se desarrolló mucho más tarde de lo que los científicos creían, después de que nuestros antepasados se dispersaran por primera vez desde África, según reveló el jueves un nuevo estudio.

Por Lucie AUBOURG

(EEUU Suiza ciencia paleontología historia, Enfoque, 800 palabras - 22H30 GMT)

FOTOS

-- ECONOMÍA

BUENOS AIRES:

Argentina enfrenta la segunda ola de covid con una economía exhausta

En 2020, Argentina decidió enfrentar la pandemia del covid-19 con un duro confinamiento que evitó la saturación del sistema de salud. Pero ahora, ante la segunda ola, la fragilidad de la economía dificulta la aplicación de medidas severas.

(Argentina salud epidemia pandemia virus vacunas, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

WASHINGTON

EEUU exhorta a las grandes economías a apoyar la recuperación mundial

"El trabajo aún no está terminado". Estados Unidos instó el jueves a las grandes economías a hacer más para apoyar el crecimiento mundial, y señaló su voluntad de estar en el centro de la ayuda internacional para superar la crisis del covid-19.

Por Delphine TOUITOU y Alina DIESTE

(EEUU economía FMI BM pandemia virus salud, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

jz/gma