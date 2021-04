Posible riesgo en vacuna de Astra pone en jaque a campaña global

(Bloomberg) -- Las crecientes preocupaciones en relación a que la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca Plc esté causando trombos sanguíneos inusuales podría obstaculizar las campañas de vacunación en todo el mundo, desde Londres hasta Seúl.

Las revisiones de los reguladores del Reino Unido y la Unión Europea que encontraron posibles vínculos con los efectos secundarios inusuales son otro golpe para la vacuna, un producto más barato y más fácil de aplicar con el que muchas naciones cuentan en su intento por poner fin a la pandemia.

Los problemas de seguridad que surgen tras los crecientes informes de trombos en personas que recibieron la primera inoculación podrían minar la confianza que hay en ella, aunque los reguladores han acordado que los beneficios superan los riesgos. A pesar de eso, muchas regiones están centrando su atención en la vacuna de Johnson & Johnson y los desarrolladores en China, Rusia y otros lugares, se encuentran en una posición difícil con la demanda de dosis que supera con creces la oferta.

“Mejor Astra que nada”, dijo Michael Kinch, experto en desarrollo de fármacos y vicerrector asociado de la Universidad de Washington en St. Louis. “En un país con poca vacunación, creo que no hay más remedio que tomarlo”.

El escrutinio de la vacuna, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ha sido particularmente intenso en Europa, donde el escepticismo sobre las vacunas ya estaba aumentando en lugares como Francia y Polonia. El Reino Unido recomendó el miércoles que a las personas menores de 30 años se les ofrezcan alternativas a la vacuna de Astra, y los países de la UE también han impuesto restricciones de edad.

Altas apuestas

Los gobiernos y los reguladores de otras partes también están observando de cerca y, en algunos casos, tomando medidas. Hay mucho en juego, y la vacuna de AstraZeneca representa casi una cuarta parte de los acuerdos totales firmados para 2021, según Airfinity Ltd., una firma de investigación con sede en Londres.

La iniciativa Covax (Centro de Acceso Global a Vacunas covid-19), diseñada para nivelar el acceso global respaldada por grupos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), depende en gran medida de la vacuna AstraZeneca, debido a que la versión de Pfizer Inc. y Moderna Inc. es más cara y más difícil de almacenar.

Incluso antes de los resultados de las últimas revisiones en Europa, Corea del Sur suspendió temporalmente las vacunas de AstraZeneca para personas menores de 60 años.

Mientras tanto, las autoridades de Canadá están revisando la nueva directriz, así como la información presentada por AstraZeneca, para determinar los pasos a seguir más adelante, escribió la portavoz del Ministerio de Salud Federal, Anna Maddison, en un correo electrónico. Canadá suspendió los planes a fines de marzo para administrar la vacuna a personas menores de 55 años, debido a preocupaciones por trombos.

Los reguladores creen que la vacuna es segura y efectiva y están dejando que los países tomen sus propias decisiones, según Anthony Harnden, vicepresidenta del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido. Muchos de esos países no tienen muchas opciones.

“Esto es importante para todo el mundo”, señaló.

Países en África, como Namibia, Costa de Marfil y Senegal, dijeron que seguirán adelante con los planes de administrar las dosis a medida que vayan llegando, y señalaron los comentarios de los reguladores y la OMS que respaldan la vacuna. Camerún había detenido previamente las vacunaciones con la vacuna de Astra.

“Para Namibia, esto no cambia nada”, dijo el ministro de Salud del país, Kalumbi Shangula. “No se ha demostrado de manera concluyente en entornos clínicos, por lo que planeamos administrar la vacuna tan pronto la recibamos”.

