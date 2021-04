Plan de infraestructura es vital para competir con China: Biden

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promovió su plan de infraestructura de US$2,25 billones el miércoles en un discurso en la Casa Blanca y dijo que su aprobación tendría que ser urgente para mantener a Estados Unidos competitivo contra China.

“Se trata de una inversión única en Estados Unidos”, dijo Biden. “Será la mayor inversión en empleos estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial”. Antes de sus comentarios, funcionarios de la Administración habían dicho que el plan, criticado por muchos republicanos del Congreso por incluir impuestos sobre la renta de las empresas, goza de un amplio apoyo de los estadounidenses comunes y está atrasado después de décadas de inversión insuficiente en carreteras, cuidado infantil y otros programas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que “la evidencia es unánime de que el pueblo estadounidense apoya” la visión de Biden para la economía estadounidense, citando una encuesta inicial sobre el plan de infraestructura.

Biden está buscando presionar a los legisladores para que respalden la propuesta reuniendo el apoyo de los votantes. Los republicanos se han mostrado reacios al nivel de gasto propuesto por el presidente y las prioridades del plan, incluidos cientos de miles de millones de dólares para el cuidado de niños y ancianos, además de objetar los aumentos de impuestos.

Biden ha dicho que la pandemia expuso las desigualdades económicas que dejaron a millones de personas en dificultades, especialmente a las personas de color, por lo que el plan de infraestructura debe ir mucho más allá de carreteras y puentes, como preferirían algunos legisladores. El presidente criticó los recortes de impuestos de su predecesor Donald Trump que como consecuencia aumentaron la deuda estadounidense, calificó de injusto el crecimiento de la fortuna de los multimillonarios durante la pandemia y se quejó de las corporaciones estadounidenses rentables que consiguen no pagar impuestos federales.

“¿Dónde está la indignación?” Dijo Biden. “Tal vez sea porque vengo de un barrio de clase media. Estoy harto y cansado de que la gente corriente sea la estafada “.

Biden dijo que Estados Unidos necesita financiar un mayor y más amplio acceso a Internet, reemplazar tuberías de plomo en las comunidades y estaciones de carga para vehículos eléctricos, entre otros proyectos.

“China y el resto del mundo” están “intentando adueñarse del futuro: la tecnología, la computación cuántica, invirtiendo cantidades significativas de dinero en el tratamiento del cáncer y el Alzheimer”, señaló. “Esa es la infraestructura de una nación”.

“¿Cree usted que China está esperando invertir en su infraestructura digital e investigación y desarrollo? Se lo prometo, no está esperando, añadió. Pero cuentan con que la democracia estadounidense sea demasiado lenta, demasiado limitada, demasiado dividida para que le siga el ritmo”.

Biden dijo que está dispuesto a negociar con los legisladores sobre los detalles del plan. Sin embargo, añadió que la inacción no es una opción y que no está dispuesto a aumentar los impuestos a quienes ganan menos de 400.000 al año para cubrir los costos.

El mandatario estadounidense dijo que recibirá a los legisladores en la Oficina Oval para intercambiar opiniones sobre el plan. Pero la Casa Blanca también está preparada para utilizar una medida presupuestaria llamada reconciliación que permitiría a los demócratas, siempre que permanezcan unidos en el Senado 50-50, aprobar un proyecto de ley sin ningún apoyo republicano.

Nota Original:Biden Pitches Infrastructure Plan as Vital to Keep Up With China

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.