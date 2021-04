Perú mantiene sin cambio tasa de referencia clave en 0,25%

(Bloomberg) -- El banco central de Perú mantuvo su tasa de interés clave en un mínimo histórico a pesar de un reciente aumento de la inflación, cumpliendo su promesa de seguir apoyando durante un tiempo prolongado a una economía devastada por la pandemia.

El banco, encabezado por el gobernador Julio Velarde, mantuvo su tasa de referencia en 0,25% por duodécimo mes consecutivo. La decisión, que se produce solo tres días antes de una concurrida elección presidencial que ha sacudido los mercados locales, era la esperada por los siete economistas encuestados por Bloomberg.

La economía del país andino ha sido golpeada por el coronavirus y por uno de los confinamientos más estrictos de la región. Perú también se ha visto afectado por la inestabilidad política, que ha visto pasar a tres presidentes diferentes desde noviembre. Después de dos décadas de crecimiento, el producto interno bruto de Perú se contrajo 11% el año pasado, una caída más profunda que la de cualquiera de sus vecinos.

Perú mantuvo las tasas incluso cuando la inflación mensual alcanzó 0,84% en marzo, muy por encima del consenso de Bloomberg de 0,66%. El aumento fue impulsado por el alza en los precios de alimentos y bebidas, un aumento en los costos de combustible y un aumento estacional debido a las compras para el regreso a clases.

Lo que Bloomberg Economics dice

“La incertidumbre previa a las elecciones del domingo ha contribuido a la depreciación acumulada de la moneda, pero no ha cambiado las perspectivas de la política monetaria. La apreciación del tipo de cambio en la última semana tampoco cambia las perspectivas”.

-- Felipe Hernandez, Economista de América Latina

Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye artículos más volátiles como alimentos y combustibles, se ha mantenido contenida y es poco probable que cambie las perspectivas de inflación del banco central en el mediano plazo, señaló Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc.

“Como tal, esperamos que el banco central mantenga su postura moderada durante un período prolongado”, escribió Ramos en un informe a los clientes publicado antes de la decisión del banco central.

Perú cambió por última vez su tasa de interés en abril de 2020, cuando la redujo en un punto porcentual completo, lo que le dio a la nación andina la tasa de referencia más baja entre las principales economías de América Latina.

Incertidumbre política

La incertidumbre en torno a la primera ronda el domingo de las elecciones presidenciales también ha traído volatilidad a los mercados de divisas y bonos peruanos, lo que podría complicar el trabajo del banco central. Hay 18 candidatos en la carrera, ninguno de ellos por encima de 15%, lo que hace que la segunda vuelta de junio sea casi inevitable.

A la cabeza de la mayoría de las encuestas se encuentra el excongresista Yonhy Lescano, quien quiere que el estado desempeñe un papel más activo en la distribución de la riqueza mineral del país y en la reducción de las tasas de interés de los consumidores. Otra contendiente, la excongresista Veronika Mendoza, ha hablado de imponer un impuesto sobre el patrimonio y reescribir la constitución.

Por el contrario, cuando Hernando de Soto, economista y exdirector del banco central, subió al segundo lugar durante una encuesta reciente, los mercados de bonos y divisas se recuperaron ante la perspectiva de tener un candidato promercado al frente de la economía.

A pesar de la incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional estima que Perú podría crecer un 8,5% este año a medida que se relajen las restricciones y la campaña de vacunación se extienda.

Nota Original:Peru Holds Key Rate Near Zero, Looking Past Inflation Spike

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.