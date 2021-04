Panamá, entre los primeros países de América con mayor proporción de vacunados

Un hombre recibe la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19 en la escuela república de Colombia, en San Miguelito (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 7 abr (EFE).- Panamá, que acumula 357.277 casos de la covid-19 y 6.148 muertes por la enfermedad, es el tercer país de América con mayor proporción de personas vacunadas contra el coronavirus, dijo este miércoles el Gobierno citando un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En su más reciente informe, el organismo panamericano incluyó datos publicados por la web Our World in Data, vinculada a la Universidad de Oxford, según los cuales en Panamá se registra un total 8,2 % de dosis acumuladas por cada 100 personas en 7 días, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El documento de la OPS ubicó a Panamá como el tercer país de América con más dosis administradas, precedido por Chile y Estados Unidos, y "el noveno a nivel mundial con las mayores proporciones de población que han recibido al menos una dosis de la vacuna, con un 5,7 % hasta el pasado 31 de marzo".

En el marco del proceso nacional de inmunización contra la covid, que comenzó el pasado 20 de enero y está dividido en cuatro fases, se han administrado ya 440.787 dosis a grupos prioritarios, que incluyen personal sanitario y personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, entre otras.

Hasta ahora Pfizer es el único proveedor del fármaco contra la covid y que ha entregado más de 530.010 dosis al país centroamericano, que ha asegurado la compra de 7,2 millones de vacunas, 5 millones de esta farmacéutica y el resto de AstraZeneca, Johnson & Johnson y el mecanismo Covax.

Las autoridades sanitarias reiteraron que trabajan para lograr más vacunas tras aprobarse el uso de la Sputnik V de Rusia, a la vez que están atentas a las investigaciones de agencias especializadas sobre el fármaco AstraZeneca.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, expresó este miércoles que no se descarta solicitar al mecanismo Covax "otra vacuna alterna a la de esta casa farmacéutica", aunque matizó que "lo importante es que lleguen más vacunas y así cubrir la mayor parte de la población", según la información oficial.

Panamá agregó este miércoles 364 nuevos casos de la covid-19 y 2 fallecimientos por la enfermedad, para un total de 357.277 contagios confirmados y 6.148 decesos acumulados en poco más de un año de pandemia.

Hay 415 hospitalizados por el coronavirus en sala y 69 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), y 3.820 permanecen aislados en sus casas con síntomas leves y 214 en hoteles-hospitales.

La cantidad de pacientes recuperados alcanzan los 346.611 desde que se descubrió el primer caso de contagio en Panamá, que mantiene una letalidad por la covid del 1,7 %, de las más bajas de la región latinoamericana.

Panamá ha aplicado 2.205.603 pruebas diagnósticas, 9.981 en las últimas 24 horas, con una positividad de 3,6 %.