Ordenan evacuar parte de San Vicente ante la posible erupción de La Soufriere

San Juan, 8 abr (EFE).- El Gobierno de San Vicente y las Granadinas ordenó este jueves evacuar parte de la primera de las islas de este pequeño territorio caribeño ante una inminente erupción del volcán La Soufriere, a medida que aumenta la actividad sísmica.

El primer ministro, Ralph Gonsalves, anunció la orden de evacuación inmediata del área norte de la isla, donde son consideradas zonas seguras la franja que va de la Unión Norte a Kingstown, la capital, y otra de Barrouallie a Kingstown.

Además, la Organización Nacional para el Manejo de Emergencias (NEMO, en inglés) ha activado su Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (NEOC, en inglés), que comenzó a funcionar las 24 horas.

Gonsalves, durante una conferencia de prensa este jueves tras registrarse una nueva serie de temblores, había pedido a la población máxima alerta.

El científico a la cabeza del control de la actividad del volcán La Soufriere en San Vicente y Las Granadinas, el geólogo Richard Robertson, informó que entre las 03.00 y las 10.00 horas de la mañana de este jueves las estaciones de control detectaron actividad sísmica.

Dijo que se reportaron movimientos de larga duración, los cuales son señal de que magma fresco está tratando de llegar a la superficie, por lo que todos los indicios muestran que el volcán quiere pasar a una etapa explosiva.

Matizó que la erupción explosiva podría registrarse en las próximas horas o días tras matizar que no se descarta tampoco que el volcán pudiera volver a la normalidad.

Sin embargo, con la información disponible el equipo de control aún no puede decir cuándo podría ocurrir una erupción explosiva, dijo Robertson.

"Ahora estamos en un período en el que no nos sorprendería que en algún momento tengamos una actividad explosiva", sostuvo.

"El volcán ha cambiado, nos ha dado un poco más de señales", precisó, después de agregar que la actividad comenzó con efusión de líquido y luego con temblores que están asociados con el vapor impulsado por el magma.

Manifestó que la posibilidad de que el material que ahora sale del volcán tenga más energía es lo que aumenta las posibilidades de una erupción explosiva.

La directora de NEMO, Michelle Forbes, señaló por su parte que su equipo había estado en contacto con varias agencias del Gobierno para aumentar los preparativos de cara a una evacuación.

Dijo que los administradores de desastres estaban preparando refugios y que el consejo nacional de manejo de desastres se reuniría durante este jueves, además de subrayar que las comunidades del norte de la isla de San Vicente debían estar preparadas.

Gonsalves destacó que su Gobierno seguirá los consejos de Robertson y su equipo de científicos.

Agregó que ya se ha puesto en contacto con los primeros ministros de Barbados, Santa Lucía, Dominica y Antigua y Barbuda con respecto a una potencial repatriación de unas 20.000 personas en caso de que surgiera la necesidad.

Gonsalves dijo que Barbados y Santa Lucía están dispuestos a recibir evacuados, pero que tendrán que vacunarse contra la covid-19.

Dijo que su Gobierno también ha estado en contacto con naciones amigas, incluidos Estados Unidos, Cuba y Venezuela para discutir una posible asistencia.

Además, la naviera Royal Caribbean informó que podría desplazar la próxima semana una embarcación con capacidad para albergar a 1.500 personas, que también deberán ser vacunadas.

La reapertura de la escuela programada para el próximo lunes ha sido suspendida hasta nuevo aviso.

San Vicente y las Granadinas no ha visto actividad volcánica destacada desde 1979.

Una erupción explosiva de La Soufriere en 1902 mató a más de 1.000 personas.