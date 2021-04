O.Próximo.- Israel anuncia que no cooperará en la investigación del TPI sobre presuntos crímenes de guerra

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Israel ha anunciado que no cooperará en la investigación iniciada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que la Autoridad Palestina recurriese a este organismo para que determinase si Israel ha cometido crímenes de guerra desde junio de 2014.



Este anuncio se ha conocido tras la reunión este jueves del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios ministros para abordar la contestación a una carta del Tribunal Penal Internacional (TPI) que fue enviada hace un mes al país y cuyo plazo de respuesta acaba en un día, según 'The Jerusalem Post'.



Según este medio, Israel ha argumentado su respuesta alegando que el organismo internacional no tiene jurisdicción sobre Israel y que el país tiene su propio poder judicial independiente capaz de juzgar a los soldados que cometen crímenes de guerra.



Desde que se conoce el inicio de esta investigación, el propio primer ministro israelí la calificó como "puro antisemitismo", lamentado que se haya decidido que "nuestros valientes soldados que luchan contra los crueles terroristas son en realidad los terroristas".