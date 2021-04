Nueva hazaña de Superman: un original del primer cómic vendido por tres millones de dólares

Fotografía cedida por Comic Connect donde aparece su director ejecutivo y cofundador, Vincent Zurzolo, mientras muestra el primer número del tebeo "Action Comics" que fue vendido por más de 3 millones de dólares. El "santo grial" de los cómics de Superman, el número en el que el superhéroe es presentado por primera vez, ha roto un récord de ventas al ser adquirido esta semana en una subasta por 3,25 millones dólares, informó en las redes sociales el portal de venta de tebeos ComicConnect. EFE/ Comic Connect

Nueva York, 8 abr (EFE).- El "santo grial" de los cómics de Superman, el número en el que el superhéroe es presentado por primera vez, ha roto un récord de ventas al ser adquirido esta semana en una subasta por 3,25 millones dólares, informó en las redes sociales el portal de venta de tebeos ComicConnect.

"Estoy realmente emocionado de anunciar que hemos batido un récord mundial de venta del primer número de 'Action Comics' (...) El santo grial de los santos griales, la primera aparición de Superman, el superhéroe con el que empezó todo", dijo el codirector de ComicConnect Vicent Zurzolo en un breve comunicado difundido en su página de Facebook.

La vida de este ejemplar arrancó en 1938, cuando fue adquirido por 10 céntimos de dólares.

Desde entonces ha sido vendido al menos en tres ocasiones, la última en 2018 por más de dos millones de dólares, apunta el canal de televisión CNN, que asegura que el estado de la copia es excelente.

"Este cómic de 83 años se encuentra en una condición casi prístina y es un espectáculo para la vista", dijo Zurzolo en unas declaraciones recogidas por la CNN.

Su estado de conservación está valorado en un 8,5 sobre 10, de acuerdo a la empresa Certified Guaranty Company (CGC), cuyo peritaje se emplea para determinar el estado de los tebeos.

El comprador es un coleccionista privado cuyo nombre no ha sido revelado.

En 2014 se vendió otro ejemplar del primer número de "Action Comics" por 3,2 millones de dólares a través del portal de ventas eBay, informó entonces el diario The Washington Post, que aseguraba que en 2011 se había vendido otro por 2,1 millones.

Dicho ejemplar había sido valorado con un 9, según la escala de CGC.

La diferencia entre los dos ejemplares no supera los 50.000 dólares, pero ha sido suficiente, como asegura Zurzolo, para que este número ingrese en los anales del libro Guinness de los récords.