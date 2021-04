Nicaragua inicia segunda fase de vacunación contra covid-19

Nicaragua inició este jueves la segunda fase de su plan de vacunación contra el covid-19, en la que se inmunizarán a personas mayores de 60 años con la vacuna Covishield, según informaron autoridades.

"Estamos comenzando esta etapa que es una etapa fuerte porque vamos a aplicar prácticamente 167,500 primeras dosis de la vacuna Covishield (...) exclusivo para el grupo de 60 y más años que presenten enfermedades crónicas", declaró al oficialista canal 4, la ministra de Salud Martha Reyes.

Cientos de personas en esa franja de edad acudieron a hospitales y puestos de salud para recibir la primera dosis de esta vacuna, donadas a Nicaragua bajo el sistema Covax y el gobierno de la India, país que la produce.

Las autoridades iniciaron el plan de inmunización el 2 de marzo con la vacuna rusa Sputnik V que priorizó a personas con enfermedades renales, diabetes, cardiopatías, cáncer y otras afecciones crónicas.

En uno de los cuatro sitios destinados para la vacunación, el hospital Bertha Calderon, al oeste de Managua, decenas de empleados de salud orientaban a las personas sobre el procedimiento a seguir.

"Estoy muy contenta porque ya me puse la vacuna. Antes parecía que no iba a tenerla hasta el próximo año", dijo Rosa, de 61 años que acompañaba a su madre de 85, en silla de ruedas.

"Ya tengo la vacuna, si me da el coronavirus no me va a matar, seguramente (el contagio) va a ser leve", comentó por su parte Emperatríz.

"Esta muy lento porque es mucha gente la que ha llegado, pero todo esta super organizado, los empleados informan cada paso, muy amables todos, no me lo esperaba", agregó.

Reyes explicó que el programa de inmunización contra el covid va a continuar en base a la disponibilidad de las vacunas. La intención es proteger a la población que presenta mayor riesgo primero.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través del mecanismo Covax facilitará a Nicaragua la vacuna para el 20% de la población de 6,5 millones de habitantes.

Nicaragua, uno de los países que no aplicó medidas de contención de la pandemia, reporta oficialmente 6,727 casos y 179 fallecidos por covid-19, pero el no gubernamental Observatorio Ciudadano, una plataforma de médicos y ciudadanos, contabiliza 13,312 contagios y 3.014 muertes sospechosas de coronavirus.

jr/mps