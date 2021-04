México.- Detienen en México a tres presuntos miembros del Cártel del Golfo cómplices de 'El Vaquero'

24/05/2020 Agente de la Fiscalía y miembros de la Policía y del Ejército de México en Michoacán POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO FISCALÍA MICHOACÁN, MÉXICO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía mexicana ha informado de la detención de tres presuntos cómplices de Evaristo Cruz Sánchez, alias 'El Vaquero', considerado como uno de los líderes del cártel del Golfo, a quienes se les considera miembros del grupo de narcotráfico y crimen organizado.



Tras una operación en el estado de Nuevo León en la que se capturó al presunto cabecilla de una de las organizaciones narcotraficantes más importantes de México, también se incautaron armas, drogas, munición, dinero en efectivos, coches, teléfonos móviles, entre otros, informa 'Milenio'.



Junto a 'El Vaquero', detuvieron a David 'C' y Nicolás 'A', mientras que en otro domicilio arrestaron a Raúl 'C', a quien han imputado un delito de cohecho por tratar de negociar su libertad con los agentes de las fuerzas de seguridad que encabezaban el operativo.



El Cártel del Golfo es la tercera organización criminal más poderosa del país, detrás del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.



'El Vaquero' fue detenido cuando pretendía reunirse con un ex líder del Cártel de Los Zetas que opera en la actualidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación, alias 'Chago Villareal', y se le acusa de delitos de extorsión, secuestro y asociación delictiva.