Médicos de Florida piden ayuda internacional para opositores cubanos en ayuno

Miami, 8 abr (EFE).- Más de treinta médicos del sur de Florida (EE.UU.) instaron este jueves a organizaciones internacionales de la salud a "pronunciarse en favor del fin de la represión" contra al menos dos docenas de opositores cubanos que mantienen una huelga de hambre desde hace 20 días en Cuba.

En una carta fechada en Miami y dirigida al Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Médica Mundial (WMA), los médicos solicitan "la atención e intervención inmediata que ameritan estos casos".

"Los firmantes somos médicos preocupados por el progresivo deterioro de la salud y potencial muerte de 25 cubanos promotores de derechos humanos que se encuentran en huelga de hambre", comienza la carta publicada en la plataforma digital Change.org junto con una petición de firmas para salvar la vida de los huelguistas.

En nombre de los 34 firmantes, los doctores Manuel Alzugaray, Ramón Domínguez, Vicente Lago y Omar Vento destacaron en una rueda de prensa hoy en Miami que los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), quienes realizan la protesta, entran en una fase crítica de la huelga de hambre.

"Una vez que entran en la tercera semana, comienza un deterioro mayor de las personas que realizan este tipo de huelga. Pueden producirse fallos en la función motora y en la función cognitiva", señaló el cirujano y ortopedista Alzugaray.

El líder de Unpacu, José Daniel Ferrer, inició el 20 de marzo un ayuno -al que se sumaron activistas y simpatizantes dentro y fuera de la isla- para reclamar el fin de los actos de represión y hostigamiento contra los disidentes, así como el levantamiento de un cerco policial que mantiene sitiada la sede de la organización en Santiago de Cuba desde hace casi tres semanas.

"Ferrer tiene un estado de salud delicado, hablo con él casi todos los días que no está incomunicado", señaló a Efe Rosa María Payá, que estuvo en la rueda de prensa representando a la plataforma ciudadana Cuba Decide, de la que, dijo, los huelguistas son promotores en la isla.

"En estos momentos estamos muy preocupados porque cortan internet para que los activistas no puedan transmitir lo que están pasando. Hace dos días que (la empresa estatal) ETECSA cortó la comunicación con ellos", expuso Payá.

La activista comentó que la carta enviada hoy ha sido una iniciativa de más de una treintena de médicos del sur de Florida y que Cuba Decide lo que ha hecho es "acompañarlos".

"En concordancia con los principios que estas organizaciones defienden, el objetivo es demandar que actúen para que se rompa el cerco y pueda haber asistencia médica a los huelguista y salvar sus vidas", dijo Payá sobre los destinatarios de la carta.

"El pueblo cubano está atravesando uno de los períodos más difíciles de las últimas décadas", reza la carta, en la que instan a los organismos internacionales de la salud, "de acuerdo con los ideales y preceptos que rigen" sus instituciones, a que actúen para "procurar la asistencia a las personas cuyas vidas están en riesgo".

"Desde Cuba Decide ni animamos ni apoyamos la huelga de hambre pues no hacemos estrategia con la vida de ningún activista", puntualizó por su parte Payá.

"Los responsables de esto son Raúl Castro y (el presidente Miguel) Díaz-Canel; a ellos es quien se les debe exigir", remarcó.