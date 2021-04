Letizia.- Los independentistas no asistirán el lunes al acto que la Reina presidirá en el Congreso sobre Clara Campoamor

07/04/2021 La Reina Letizia a su llegada a la sede de Mutua Madrileña POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu y la CUP han decidido no asistir el próximo lunes al acto que la Reina Letizia presidirá en el Congreso, en el que se procederá a trasladar al Palacio de la Cámara Baja el escritorio de la diputada del Partido Radical e impulsora del voto femenino en la República, Clara Campoamor.



La Mesa del Congreso, a propuesta de la presidenta Meritxell Batet, acordó en su reunión del pasado martes invitar a Doña Leitizia a dicho acto, en el que estarán presentes la presidenta del Senado, Pilar Llop, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y portavoces de distintos grupos parlamentarios.



Sin embargo, ERC, Junts, Bildu y la CUP ya adelantan a Europa Press que no acudirán a dicha convocatoria en tanto que no suelen acudir a los actos presididos por los Reyes de España, según confirmaron a Europa Press fuentes de estas formaciones.



"Qué mejor idea que invitar a una persona que no le ha votado nadie para homenajear a la impulsora del voto femenino Clara Campoamor", criticó el diputado de Bildu Jon Iñarritu en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter y recogido por Europa Press.



RECIENTEMENTE BOICOTEARON AL REY



La última vez que estas formaciones independentistas 'plantaron' a la Corona fue durante el acto que presidió el Rey Felipe en el Congreso con motivo del cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981,



Tampoco estará presente en esta cita el portavoz del PNV, Aitor Esteban, aunque en su caso porque tenía ya actos políticos agendados el lunes en el País Vasco, según adelantaron a Europa Press fuentes de este partido.



En el acto, además de la propia presidenta del Congresot, está previsto que participen también Llop y Calvo, en su calidad de ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.



Actualmente, el escritorio de Campoamor se encuentra ubicado en el vestíbulo de otro de los edificios parlamentarios, la antigua sede del Banco Exterior, y la idea es darle un espacio más relevante dentro del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde hace unos años ya fue trasladado desde el mismo emplazamiento el busto de la sufragista española.