La selección Granta, "disparador de salida" para jóvenes escritores mexicanos

Ciudad de México, 7 abr (EFE).- Cuatro jóvenes mexicanos están entre los 25 escritores que conforman la selección de español de la revista Granta, publicada este miércoles, reconocimiento que para ellos, dijeron a Efe, funciona como un "disparador de salida".

"Para mí, poder ser parte de este grupo se siente entre un disparador de salida y echarle más leña al fuego". "No es como llegar a un lugar, es como partir", explicó Andrea Chapela, una de las jóvenes escritoras, emocionada y agradecida.

Junto a ella, están en la selección Mateo García Elizondo, Aura García Junco y Aniela Rodríguez.

Con ella coincidió Aniela Rodríguez: "Me siento muy afortunada de estar en esa selección, siento que están metiendo las manos al fuego por mí y por mi literatura. Es súper bonito que reconozcan tu chamba (trabajo) y el valor de tu apuesta narrativa".

Mateo García Elizondo dijo sentirse muy honrado por figurar en la lista con escritores "tan talentosos" y explicó que lo que más agradece es que el texto va a poder llegar "a muchos lectores al ser publicado por Granta"

Con ellos comparten la lista seis escritores españoles, tres cubanos y otros procedentes de países como Chile, Argentina, Eduador, Chile o Uruguay.

La convocatoria para optar a formar parte de la lista de los 25 mejores narradores en español menores de 35 años se difundió en febrero de 2020, dirigida a escritores en dicho idioma con al menos un libro publicado. Los seleccionados para la lista conforman una segunda antología.

Al ser seleccionados, los autores podrán expandir su obra y darse a conocer más allá de sus países natales.

Sobre la posibilidad de aumentar y diversificar sus lectores, Rodríguez opinó que es "un privilegio" estar incluida en esta lista porque permite a autores jóvenes alcanzar "cierto reconocimiento o cierta difusión", sobre todo para autores jóvenes, ya que muchos de ellos publican en editoras independientes o emergentes.

RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO

Además, formar parte de la lista de Granta supone un reconocimiento al trabajo, que en el caso de muchos de los seleccionados es una labor que llevan muchos años haciendo y de la que suele ser difícil mantenerse.

"Para mí es muy importante eso de darme cuenta de que mi trabajo tiene posibilidades y que lo que estoy haciendo logra que la gente confíe en mí. Es muy emocionante", compartió Chapela.

Para todos los jóvenes, como mencionaron, esto es un gran aliciente pero el camino no ha hecho más que empezar, por lo que deben seguir trabajando.

"Para mí siempre lo que sigue es volverse a sentar a escribir y seguir en esta búsqueda. Seguir leyendo, escribiendo y rascándole a ver que se encuentra", dijo García Elizondo, quien es nieto de Gabriel García Márquez.

Sobre su futuro, las dos escritoras desean casi únicamente poder seguir desarrollando este oficio que tanto disfrutan hasta el momento en el que deseen hacerlo.

"Esto es lo que yo quiero hacer, no tengo ninguna duda de que yo quiero escribir, quiero seguir haciéndolo. Esta es una apuesta que he decidido tomar", compartió Chapela.

Además, los escritores coincidieron en que Granta está haciendo un buen trabajo al dar voz y "acercar al público esta nueva literatura hispanoamericana", indicó García Elizondo.

En ese sentido Aniela Rodríguez, quien también da talleres de escritura, recordó que es muy importante conocer a los autores contemporáneos, más allá de leer los grandes clásicos.

"Estas listas o antologías también nos permiten conocer qué se esta haciendo ahora mismo en otras latitudes de habla hispana. Y siempre digo a mis alumnos de los talleres hay que leer lo que se está haciendo", sentenció.