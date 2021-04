La hija de Violeta Chamorro espera que Daniel Ortega levante el "estado de sitio"

Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro. EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 8 abr (EFE).- La aspirante a la Presidencia de Nicaragua, la periodista Cristiana Chamorro Barrios, dijo este jueves que espera que el gobernante del país, el sandinista Daniel Ortega, levante "el estado de sitio" para hacer campaña con miras a las elecciones generales de noviembre próximo.

"Espero que se levante el estado de sitio lo más pronto posible para que todos tengamos unas elecciones como se deben", demandó en teleconferencia de prensa Chamorro Barrios, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que venció en las urnas a Ortega en 1990 con una alianza opositora.

Levantar el "estado de sitio" incluye "la liberación de los presos políticos", continuó la también hija del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle.

Para la política opositora, "unas elecciones en estado de sitio, es imposible de realizarse", porque "estado de sitio es represión".

Observó que en la actualidad los opositores al Gobierno de Ortega no pueden alzar una bandera de Nicaragua, ni movilizarse libremente, porque no lo permite la Policía Nacional, sin base alguna.

Chamorro Barrios abogó para que se permite la libre movilización para "que todos los nicaragüenses vayan a votar en libertad, poder ejercer su voto, ir desde la mañana a decirle de forma cívica al régimen: no te queremos más, basta ya".

A juicio de la aspirante presidencial, levantar "el estado de sitio" y la liberación de los denominados "presos políticos" son dos de las prioridades que urgen de cara a las próximas elecciones, y en ese sentido criticó al Gobierno por no tener "el interés de devolverle al pueblo su derecho a votar en libertad".

DIVISIÓN OPOSITORA CAUSA DESESPERANZA

Por otro lado, la periodista, que renunció en enero pasado a la dirección de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, hizo un nuevo llamado a la unidad de las diferentes facciones opositoras para enfrentar juntos a Ortega.

"La división de la oposición no nos da la esperanza de que ganemos", reflexionó Chamorro Barrios, quien dijo que su aspiración es ser candidata a la Presidencia por un solo bloque opositor, "en unidad nacional, y no divididos".

Actualmente la oposición nicaragüense está fragmentada en al menos cuatro facciones.

Para Chamorro Barrios, la oposición tiene dos alternativas: la de la Alianza Cívica y la Coalición Nacional.

La Alianza Cívica está compuesta por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), integrado en su mayoría por liberales disidentes antiguos miembros de la Coalición Nacional por la Democracia, que antes de los comicios de 2016 era el principal grupo de oposición en Nicaragua, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a la que pertenecen representantes de las dos principales cúpulas patronales y dirigentes estudiantiles.

En tanto, la Coalición Nacional la integran el Partido de Restauración Democrática (PRD), el indígena Yatama ("Hijos de la madre tierra" en lengua miskita), y las organizaciones Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Unidad Nacional Azul y Blanco, y Movimiento Campesino.

La periodista anunció que se reunirá por separado con los dirigentes de ambas facciones, pero insistió que "lo importante es que se pueda lograr, a través de ellos, una unidad" para evitar "la perpetuidad de la dictadura" en el poder.

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.