La Eurocámara no observará la segunda ronda electoral en Ecuador

El eurodiputado David McAllister,copresidente del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo.EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 8 abr (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) subrayó este jueves que la institución no enviará a ningún observador a la segunda ronda de las elecciones generales de Ecuador, que se celebrarán el próximo 11 de abril, y recordó que si algún eurodiputado decide presenciarlas, lo haría a título personal.

"El PE no observará la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Ecuador y, por tanto, no hará comentarios ni sobre el proceso ni sobre los resultados", manifestaron en un comunicado los eurodiputados David McAllister y Tomas Tobé, copresidentes del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo.

Ambos señalaron que "ningún miembro" de la Cámara "tiene el mandato para observar o comentar sobre este proceso electoral" en nombre de la institución, por lo que si algún diputado decidiera presenciarlas, "lo haría por iniciativa propia y no deberá, bajo ninguna circunstancia, a través de declaraciones o acciones, asociar su participación con el PE".

El proceso electoral ecuatoriano será vigilado por 2.134 observadores nacionales y 225 internacionales, estos últimos de la Organización de Estados Americanos (ORA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-web, por sus siglas en inglés), entre otros.

En los comicios, los ecuatorianos fueron llamados a elegir a su presidente, su vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y cinco del Parlamento Andino.

El vencedor de la primera ronda fue el correísta Andrés Arauz, con el 32,72 % de los votos, seguido por el centro-derechista Guillermo Lasso, con el 19,74 % de los votos, y por el indigenista Yaku Pérez, con el 19,38 %, quien asegura que se han producido irregularidades que le han bajado del segundo al tercer puesto.