La emoción incontenible de Pilar Rubio tras superar sus miedos colgada a 20 metros de altura

07/04/2021 Pilar Rubio, muy emocionada tras superar su reto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La colaboradora consiguió, muy asustada, crear un puente con dos tablas para pasar de un lado a otro de la vertiginosa estructura



MADRID, 8 (CHANCE)



Demostrando una vez más que es una mujer valiente a la que no se le resisten los retos, Pilar Rubio se cuelga a 20 metros de altura en 'El Hormiguero' venciendo, no sin mucho esfuerzo y angustia, uno de sus mayores miedos.



Muy nerviosa antes de comenzar su nueva y vertiginosa prueba, la mujer de Sergio Ramos comentaba sin poder contener la emoción: "No quiero dar pena, me lo he buscado yo, soy yo la que digo retos más difíciles, extremos. Me da miedo hacerlo y me da miedo hacerlo".



Sin embargo, y a pesar del frío y el aire, la colaboradora nos dejó una nueva vez sin aliento al lograr cruzar de un extremo a otro de la plataforma con tan solo dos tablas, que tuvo que ir intercambiando para lograr formar su propio puente a su paso.



Tras el reto y sin poder contener las lágrimas en los ojos al haber vencido uno de sus mayores miedos, Pilar - muy emocionada - recibió la felicitación de Pablo Motos y la invitada de la noche, Raquel Sánchez Silva, impactados tras haber presenciado la arriesgada prueba a 20 metros de altura.