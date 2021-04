La defensa del expresidente panameño Martinelli niega su imputación en España

En la imagen, el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 8 abr (EFE).- Los abogados del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) consideraron este jueves que éste no ha sido imputado ni es investigado en España por los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero.

En conferencia de prensa, el equipo legal atribuyó esa "información falsa" a una campaña de "descrédito y persecución política" financiada desde Panamá por grupos que son adversarios de Martinelli.

"Queremos dejar claro, de forma contundente, que el señor Ricardo Martinelli Berrocal no es ni ha sido imputado en ningún país incluyendo el Reino de España (...) él no está siendo investigado en esa causa", dijo Roniel Ortiz, uno de los abogados del expresidente.

La defensa se pronunció así después de que la Audiencia Nacional de España haya ordenado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal (FIBGAR), presentó una querella por presunto blanqueo y corrupción en la causa que investiga el supuesto pago de 82,7 millones de dólares por parte de la constructora FCC a cargos del país latinoamericano a cambio de contratos.

Pero a juicio del abogado Ortiz, lo único que había decidido la Audiencia Nacional era admitir a la Fundación Internacional Baltasar Garzón Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal FIGBAR como querellante, una decisión que "no está en firme y es susceptible de recursos, los cuales vamos a presentar a través del equipo legal que representa a Ricardo Martinelli en el reino de España".

Por su parte Luis Eduardo Camacho, portavoz de Martinelli, se quejó de una información de la Agencia EFE sobre el asunto, la cual fue "titulada de manera falsa y que generó que ese cable fuera reproducido de manera falsa" por otros medios locales e internacionales.

"No es nuestra intención tener disputas estériles con agencias (...) pero es la decisión nuestra no permitir que, por intereses oscuros (...) sigan siendo utilizados como herramientas de desprestigio y persecución política contra Ricardo Martinelli", afirmó Camacho.