La construcción en Argentina crece un 22,7 % interanual en febrero

Vista de un edificio en construcción en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 8 abr (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina registró en febrero pasado un alza del 22,7 % frente a igual mes de 2020, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los datos oficiales de febrero confirman el repunte que la actividad de la construcción ya había registrado en diciembre (27,4 % interanual) y en enero último (23,3 %), dando signos de reactivación tras un año en el que el sector sufrió un severo derrumbe por la pandemia de la covid-19.

Según informó el Indec, el nivel de actividad del sector registró en febrero una contracción del 3,9 % frente a enero pasado.

Por lo demás, pese a la recuperación en términos interanuales que comenzó a ser vislumbrada en el último mes de 2020, no se observa aún en el nivel de puestos de trabajo registrados en el sector privado que dependen de la construcción.

Según los datos difundidos este jueves por el Indec, los puestos de trabajo en este segmento cayeron un 9,4 % interanual en enero último, hasta los 341.051.

En tanto, de acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos crecieron en febrero un 8,17 % en comparación con enero último y un 25,2 % en términos interanuales.

"Febrero reafirma la recuperación del sector de los materiales de la construcción postcuarentena, hecho que acompaña de alguna manera el aumento de construcción empujado por la baja reflejada en dólares de los costos", dijo el Grupo Construya.

BUENAS PERSPECTIVAS

Las cifras oficiales indican que en 2020 la actividad de la construcción en Argentina se desplomó un 19,5 %, pero las perspectivas para este año son de recuperación.

De acuerdo con un informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, pese a que "la construcción fue de los sectores más golpeados por la pandemia" en 2020, la "velocidad de recuperación" verificada de los últimos meses ha llevado a que la previsión de crecimiento para 2021, del 26,8 %, sea incluso superior la magnitud del derrumbe registrado el año pasado.

En tanto, según los resultados difundidos este jueves de una encuesta realizada por el Indec a grandes empresas del sector, el 30,8 % de las firmas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector aumentará durante los próximos tres meses, mientras que el 55,7 % cree que no cambiará y un 13,5 % que disminuirá.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, el 40,8 % opinó que el nivel de la actividad crecerá entre marzo y mayo, mientras que 47,4 % cree que no cambiará y 11,8 %, que se contraerá