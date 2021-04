La colombiana Osorio se instala en cuartos de final del Torneo WTA de Bogotá

En la imagen, la tenista colombiana María Camila Osorio. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Bogotá, 8 abr (EFE).- La colombiana María Camila Osorio derrotó este jueves a la checa Tereza Martincova por un doble 6-3, con lo que se instaló en cuartos de final de la Copa Colsanitas de Tenis que se disputa en Bogotá en canchas de tierra.

"La clave del partido estuvo en la paciencia y la calma, en jugar cada bola, sabía que ella quería acelerar el ritmo del partido y yo quería hacer todo lo contrario, eso la sacó un poco a ella. He querido ser muy paciente y esperé mi oportunidad", dijo la jugadora de 19 años que tiene como entrenador al español Ricardo Sánchez.

La campeona del US Open Junior de 2019 pudo levantar los brazos en señal de triunfo luego de una hora y 37 minutos de partido con lo que por primera vez logra instalarse en cuartos de final del torneo que reparte 250.000 dólares en premios y le da 280 puntos WTA a la ganadora del torneo.

La siguiente rival de Osorio es la suiza Stefanie Vogele que pasó a cuartos de final al dejar a la vera del camino a la favorita al título, la china Saisai Zheng, por 6-4 y 6-1.

Al respecto explicó que no ha visto jugar a Vogele pero que estará enfocada en sacar su propio juego y que para eso planeará con su entrenador el partido.

En otro juego de la jornada, la francesa Harmony Tan derrotó a la chilena Daniela Seguel 6-4 y 7-6 (7-3), con lo que en cuartos de final se medirá con la española Lara Arruabarrena, que viene desde el cuadro clasificatorio.

En el juego, Tan logró quebrar cinco veces el saque de su rival oponente, tuvo un 51 % de efectividad en el primer servicio, cometió siete dobles faltas y consiguió el 58 % de los puntos al saque.

La chilena consiguió romper el saque a su contrincante cuatro veces, logró un 78 % de efectividad, cometió dos dobles faltas y ganó el 50 % de los puntos al saque.

DOS ESPAÑOLAS A ESCENA

En los cuartos de final tendrán acción Arruabarrena y su paisana Nuria Párrizas Díaz. A las dos tenistas les ha tocado un camino más largo que a sus rivales porque llegaron desde el clasificatorio, lo que les ha significado jugar más partidos y por tanto tienen un mayor desgaste.

Arruabarrena no cedió ningún juego en el desarrollo de la fase previa, y es una de las tenistas a tener en cuenta, pues ganó este torneo en 2012.

En octavos de final Párrizas Díaz superó a la neerlandesa Arantxa Rus, en tanto que Arruabarrena venció a la italiana Jasmine Paolini.

En cuartos, Párrizas Díaz se encontrará con la búlgara Viktoriya Tomova.

- Partidos de cuartos de final:

Stefanie Vogele (SUI)-María Camila Osorio (COL)

Harmony Tan (FRA)-Lara Arruabarrena (ESP)

Viktoriya Tomova (BUL)-Nuria Párrizas Díaz (ESP)

Sara Errani (ITA)-Tamara Zidansek (SLO).