La audiencia de "The Crown" se disparó tras la entrevista de Oprah Winfrey

En la imagen, Meghan Markle y el Príncipe Enrique. EFE/Neil Hall/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 8 abr (EFE).- La audiencia de la serie "The Crown" se disparó durante la semana posterior a la entrevista que Meghan Markle y el Príncipe Enrique dieron a Oprah Winfrey, durante un programa especial emitido el 7 de marzo en Estados Unidos y al día siguiente en el Reino Unido.

Según un análisis elaborado por la consultora Nielsen, la semana del 8 al 14 de marzo se reprodujeron 449 millones de minutos de "The Crown" en Netflix, una subida de más del 85,5 % respecto a la semana anterior, cuando acumuló 242 millones de minutos.

La medición de audiencia de Netflix y de otras plataformas de "streaming" se calcula por minutos reproducidos y no por espectadores, ya que es habitual que varios usuarios compartan una misma cuenta.

Además, la serie sobre la familia británica se situó entre los 10 programas más vistos esa semana, a pesar de que su cuarta temporada se estrenó en noviembre del año pasado.

En concreto, Nielsen estimó que los episodios más vistos fueron de la primera temporada y también un capítulo concreto de la cuarta, titulado "Favourites", en el que la reina Isabel II se reúne con sus hijos para averiguar cuál es su favorito.

"The Crown" es una ficción de Netflix que narra la vida de la reina Isabel II desde su boda con el príncipe Felipe en 1947 hasta el comienzo del siglo XXI.

Cada temporada se ha ambientado en una década, con la última centrada en el mandato de Margaret Thatcher desde 1979 hasta 1990, y la turbulenta relación de la princesa Diana (Lady Di) con el resto de la familia.

La serie y su reparto han ganado varios Globos de Oro, Emmy y otros premios tanto del Sindicato de Actores de Hollywood como de productores y guionistas.